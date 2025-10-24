Acesse sua conta
Quem era Paula Castela, prima de Ana Castela que morreu aos 35 anos em Mato Grosso

Paula Proença Castela Ribeiro, que estava grávida, faleceu após ser internada na capital mato-grossense

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:14

Prima de Ana Castela morre em Cuiabá; bebê nasceu prematuro
Prima de Ana Castela morre em Cuiabá; bebê nasceu prematuro Crédito: Reprodução/Instagram

A morte de Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, comoveu amigos e fiéis em Cáceres (MT). Aos 35 anos, ela era advogada e integrante ativa da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, onde também se destacava como cantora gospel.

Paula Proença Castela Ribeiro

Nota de pesar divulgada pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança por Reprodução/Instagram
Paula Proença Castela Ribeiro por Reprodução
Paula Proença Castela Ribeiro por Reprodução
Paula Proença Castela Ribeiro por Reprodução
1 de 4
Nota de pesar divulgada pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança por Reprodução/Instagram

A notícia do falecimento foi confirmada pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, onde Paula era membro ativo e conhecida por seu envolvimento nas ações comunitárias e pela voz marcante em louvores. Em nota, a congregação lamentou a perda e descreveu a advogada como “uma verdadeira adoradora, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus”.

O velório ocorreu na sede da igreja, em Cáceres, seguido do sepultamento no Cemitério Park dos Ipês. A cantora Ana Castela ainda não se pronunciou publicamente sobre a morte da prima, mas fãs e colegas deixaram mensagens de apoio nas redes sociais.

Tags:

ana Castela

