Quem era Paula Castela, prima de Ana Castela que morreu aos 35 anos em Mato Grosso

Heider Sacramento
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:14
A morte de Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, comoveu amigos e fiéis em Cáceres (MT). Aos 35 anos, ela era advogada e integrante ativa da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, onde também se destacava como cantora gospel.
A notícia do falecimento foi confirmada pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, onde Paula era membro ativo e conhecida por seu envolvimento nas ações comunitárias e pela voz marcante em louvores. Em nota, a congregação lamentou a perda e descreveu a advogada como “uma verdadeira adoradora, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus”.
O velório ocorreu na sede da igreja, em Cáceres, seguido do sepultamento no Cemitério Park dos Ipês. A cantora Ana Castela ainda não se pronunciou publicamente sobre a morte da prima, mas fãs e colegas deixaram mensagens de apoio nas redes sociais.