Prima de Ana Castela que estava grávida morre aos 36 anos

Paula Proença Castela Ribeiro faleceu um dia após cantora pedir doações de sangue

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:18

Paula Proença Castela Ribeiro era prima de Ana Castela
Paula Proença Castela Ribeiro era prima de Ana Castela Crédito: Reprodução

Prima da cantora Ana Castela, Paula Proença Castela Ribeiro morreu nesta quinta-feira (23), aos 36 anos, em Cuiabá. A informação foi confirmada nas redes sociais por familiares. Ela estava grávida.

A causa da morte ainda não foi informada, mas, de acordo com o site G1, Paula precisou passar por um parto de emergência. Não se sabe ainda o estado de saúde do bebê.

Um dia antes, Ana Castela chegou a pedir doação de sangue para a prima em seu Instagram. "Galera, é uma prima minha e está em Cuiabá! Precisamos de alguém para doar sangue, agradecemos muito", escreveu a artista, na quarta-feira (22).

Em nota, a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, de Cáceres (MT), da qual Paula fazia parte, lamentou o falecimento dela e prestou condolências aos familiares e amigos. "Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento da nossa querida irmã Paula, uma verdadeira adoradora do Senhor, exemplo de fé e dedicação", diz o comunicado.

