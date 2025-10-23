LUTO

Prima de Ana Castela que estava grávida morre aos 36 anos

Paula Proença Castela Ribeiro faleceu um dia após cantora pedir doações de sangue

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:18

Paula Proença Castela Ribeiro era prima de Ana Castela Crédito: Reprodução

Prima da cantora Ana Castela, Paula Proença Castela Ribeiro morreu nesta quinta-feira (23), aos 36 anos, em Cuiabá. A informação foi confirmada nas redes sociais por familiares. Ela estava grávida.

A causa da morte ainda não foi informada, mas, de acordo com o site G1, Paula precisou passar por um parto de emergência. Não se sabe ainda o estado de saúde do bebê.

Um dia antes, Ana Castela chegou a pedir doação de sangue para a prima em seu Instagram. "Galera, é uma prima minha e está em Cuiabá! Precisamos de alguém para doar sangue, agradecemos muito", escreveu a artista, na quarta-feira (22).