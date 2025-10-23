FAMOSOS

Não foram apenas mensagens picantes: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram 'noite de amor', segundo colunista

Craque do Real Madrid e influenciadora teriam passado uma noite juntos no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:48

Ex de Bia Miranda expõe nude enviado por Vini Jr. à influenciadora Crédito: Reprodução/Redes sociais

A polêmica envolvendo Vini Jr. e Bia Miranda ganhou um novo capítulo. Depois da revelação de que o jogador e a influenciadora trocaram mensagens picantes nas redes sociais, novas informações indicam que a relação entre os dois teria ido muito além das conversas.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, Bia Miranda e Vini Jr. teriam se encontrado em julho, quando o atleta organizou uma festa de “aquecimento” no Rio de Janeiro, dias antes de comemorar seu aniversário. A influenciadora, que participou da edição de A Fazenda em 2022, foi convidada pessoalmente pelo craque do Real Madrid.

Durante o evento, os dois teriam se aproximado e trocado beijos, e o clima acabou evoluindo para uma noite de intimidade. Fontes ouvidas pela colunista afirmam que o encontro foi marcado por muita química e que, depois disso, eles chegaram a manter contato por um tempo, até Bia reatar o relacionamento com o funkeiro Gato Preto, seu ex-namorado.

Vale lembrar que, no mesmo período, Virginia Fonseca também esteve em uma das festas de aniversário do jogador. Na época, a colunista já havia noticiado a aproximação entre os dois, informação confirmada pela própria influenciadora pouco tempo depois. Há quem diga, porém, que o envolvimento entre Vini e Bia aconteceu antes de o atleta iniciar o affair com Virginia.

Bia Miranda e Gato Preto 1 de 11

A história veio à tona após uma transmissão ao vivo de Gato Preto no TikTok. Durante a live, o influenciador afirmou que Vini Jr. teria enviado fotos íntimas para Bia Miranda, além de mensagens provocantes.

“Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho [órgão sexual] e falando: ‘será que eu aguento com você?’”, disse ele durante a transmissão. Em tom irônico, completou: “Papo de putão, bilionário… deixa as minas te cobiçarem, pô”.

Affairs de Vini Jr. em 2025 1 de 13

As declarações viralizaram nas redes sociais e levaram Bia a se pronunciar. Em entrevista à revista Quem, ela confirmou que realmente trocou mensagens com o jogador, mas negou que isso tenha acontecido recentemente.

“Nós conversamos muito antes de ele se envolver com a Virginia, faz bastante tempo. Não nos falamos mais há anos”, explicou. A influenciadora ainda criticou a atitude do ex, afirmando que ele trouxe o assunto à tona apenas para prejudicá-la: “Infelizmente, ele falou disso em uma live. Não era minha intenção que isso viesse à tona agora”.

Bia e Gato Preto terminaram o relacionamento em agosto de 2025, após um acidente de carro que terminou com a prisão temporária dele. Desde então, ela afirma que o influenciador tem tentado manchar sua imagem publicamente.