Quem são as mulheres apontadas como affairs de Vini Jr. em 2025

Jogador aparece envolvido em uma série de romances e especulações com influenciadoras, modelos e misses

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:08

Victoria Ruiz, Maju Mazalli e Virginia Fonseca
Victoria Ruiz, Maju Mazalli e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Vini Jr., atacante do Real Madrid, voltou a ser destaque fora dos campos em 2025 por sua vida amorosa. Ao longo do ano, sete mulheres foram apontadas como possíveis affairs do jogador, que chegou a se envolver com Virginia Fonseca, mas o romance terminou após ela descobrir que o atleta mantinha contatos com outras mulheres.

Janeiro: Maju Mazalli

O relacionamento com a influenciadora e modelo, que começou em 2019, teve indícios de reconciliação no início do ano, mas Maju retornou ao Brasil e não voltou a Madri.

Fevereiro: Victoria Ruiz

A modelo espanhola chamou atenção ao frequentar partidas do Real Madrid usando a camisa de Vini Jr. e marcando o jogador em publicações nas redes sociais.

Affairs de Vini Jr. em 2025

Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Maju Mazalli por Reprodução
Maju Mazalli por Reprodução
Isabella Ladera e Vini Jr. por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Vini Jr. e Catherine Bascoy no Rio por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 13
Victoria Ruiz por Reprodução

Junho e Julho: Isabella Ladera e Catherine Bascoy

A modelo venezuelana Isabella Ladera foi vista com Vini em Miami, enquanto Catherine Bascoy esteve em festas e viagens com o jogador, reforçando rumores de envolvimento.

Setembro e Outubro: Virginia Fonseca e Rachelle Di Stasio

O affair com Virginia Fonseca terminou após ela descobrir as interações do atleta com outras mulheres. Durante o mesmo período, a Miss Nova York Rachelle Di Stasio esteve em Madri, posou com roupa em homenagem ao jogador e gerou especulações sobre um possível romance.

Além das relações citadas, a modelo Day Magalhães e a micropigmentadora Anna Silva revelaram supostos contatos com Vini Jr., incluindo conversas e marcações de encontros durante sua temporada na Espanha.

