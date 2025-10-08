DE JANEIRO A OUTUBRO

Quem são as mulheres apontadas como affairs de Vini Jr. em 2025

Jogador aparece envolvido em uma série de romances e especulações com influenciadoras, modelos e misses

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:08

Victoria Ruiz, Maju Mazalli e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Vini Jr., atacante do Real Madrid, voltou a ser destaque fora dos campos em 2025 por sua vida amorosa. Ao longo do ano, sete mulheres foram apontadas como possíveis affairs do jogador, que chegou a se envolver com Virginia Fonseca, mas o romance terminou após ela descobrir que o atleta mantinha contatos com outras mulheres.

Janeiro: Maju Mazalli

O relacionamento com a influenciadora e modelo, que começou em 2019, teve indícios de reconciliação no início do ano, mas Maju retornou ao Brasil e não voltou a Madri.

Fevereiro: Victoria Ruiz

A modelo espanhola chamou atenção ao frequentar partidas do Real Madrid usando a camisa de Vini Jr. e marcando o jogador em publicações nas redes sociais.

Junho e Julho: Isabella Ladera e Catherine Bascoy

A modelo venezuelana Isabella Ladera foi vista com Vini em Miami, enquanto Catherine Bascoy esteve em festas e viagens com o jogador, reforçando rumores de envolvimento.

Setembro e Outubro: Virginia Fonseca e Rachelle Di Stasio

O affair com Virginia Fonseca terminou após ela descobrir as interações do atleta com outras mulheres. Durante o mesmo período, a Miss Nova York Rachelle Di Stasio esteve em Madri, posou com roupa em homenagem ao jogador e gerou especulações sobre um possível romance.