Quem são as mulheres apontadas como affairs de Vini Jr. em 2025

Heider Sacramento
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:08
Vini Jr., atacante do Real Madrid, voltou a ser destaque fora dos campos em 2025 por sua vida amorosa. Ao longo do ano, sete mulheres foram apontadas como possíveis affairs do jogador, que chegou a se envolver com Virginia Fonseca, mas o romance terminou após ela descobrir que o atleta mantinha contatos com outras mulheres.
O relacionamento com a influenciadora e modelo, que começou em 2019, teve indícios de reconciliação no início do ano, mas Maju retornou ao Brasil e não voltou a Madri.
A modelo espanhola chamou atenção ao frequentar partidas do Real Madrid usando a camisa de Vini Jr. e marcando o jogador em publicações nas redes sociais.
Affairs de Vini Jr. em 2025
A modelo venezuelana Isabella Ladera foi vista com Vini em Miami, enquanto Catherine Bascoy esteve em festas e viagens com o jogador, reforçando rumores de envolvimento.
O affair com Virginia Fonseca terminou após ela descobrir as interações do atleta com outras mulheres. Durante o mesmo período, a Miss Nova York Rachelle Di Stasio esteve em Madri, posou com roupa em homenagem ao jogador e gerou especulações sobre um possível romance.
Além das relações citadas, a modelo Day Magalhães e a micropigmentadora Anna Silva revelaram supostos contatos com Vini Jr., incluindo conversas e marcações de encontros durante sua temporada na Espanha.