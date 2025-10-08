AMADO?

Homem de 33 anos é internado após comer 3 kg de balas em três dias: 'Foi uma dor insuportável'

Nathan Rimmington passou seis dias no hospital depois de exagerar na dose de doces da Haribo

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:00

Nathan Rimmington Crédito: Kennedy News and Media/Reprodução

Um empresário ficou internado por quase uma semana após ter consumido 3 kg de balas Haribo em apenas três dias. Nathan Rimmington, de 33 anos, foi hospitalizado por causa de fortes dores abdominais e pressão arterial alta. Acabou diagnosticado com diverticulite aguda, uma condição que afeta o intestino grosso, causando dor abdominal, febre e até sangramentos.

Morador de South Yorkshire, na Inglaterra, Nathan estava com vontade de comer os doces "Happy Cola", em formato de garrafinhas de refrigerante sabor cola. Mas, sem querer ir ao mercado local, pediu um pacote gigante, que vinha 3 kg das balas, na internet, por 18 libras (cerca de R$ 120). Ele terminou tudo em três noites, ingerindo chocantes 10.461 calorias em açúcar.

Nathan Rimmington 1 de 4

Poucos dias depois, Nathan, que é dono de uma empresa de transporte, sofreu uma crise em casa, com dores intensas e alterações da temperatura corporal. "Achei que pudesse ser por causa do almoço de domingo que comi alguns dias depois de acabar as balas", afirmou, ao Daily Mail.

"Mas minha barriga estava em agonia o tempo todo. Na quarta-feira, eu nem conseguia levantar da cama. Estava suando frio, era horrível", completou. Ao procurar atendimento médico, Nathan mal conseguia esperar sentado. "Eu estava literalmente no chão da sala de espera, de tanta dor".

Os exames revelaram pressão arterial alta, e ele foi encaminhado às pressas para o hospital de Rotherham. Foi lá que descobriram qual era a causa das dores. "Perguntaram o que eu tinha comido, e eu pensei no almoço de domingo. Então disseram que havia muita gelatina no meu sistema e me perguntaram se eu comia muitos doces. Respondi que tinha comido as balas, e eles perguntaram quantas. Eu disse: '3 kg. Não achei que fosse grave'. Eles riram da situação comigo".

Nathan foi diagnosticado com diverticulite aguda. O tratamento normalmente envolve antibióticos, analgésicos e, em casos graves, cirurgia. No caso do inglês, os médicos optaram por tratamento com antibióticos e hidratação intravenosa, evitando uma possível operação. Durante os seis dias internado, ele ficou em jejum absoluto, sem consumir alimentos, bebidas ou medicamentos pela boca.