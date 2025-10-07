INTENSO

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Dinheiro inesperado se transformou em um grande alerta sobre saúde para Adam Lopez

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:31

Adam Lopez Crédito: Reprodução

O que você faria se ganhasse na loteria? Adam Lopez, um construtor de 39 anos de Norwich, na Inglaterra, ganhou o prêmio de 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 7,1 milhões) em um bilhete de raspadinha e passou os últimos três meses festejando. Mas o excesso de festas acabou deixando o homem lutando pela vida no hospital.

Adam disse que tinha apenas 12,40 libras (R$ 88,89) quando conquistou a bolada. Na mesma hora, largou o emprego para aproveitar a vida, mas tomou uma série de decisões que colocaram sua saúde em risco. No mês passado, ele foi internado às pressas com embolia pulmonar bilateral, condição grave causada por coágulos no sangue.

"Passei três meses vivendo intensamente, sem parar", falou, ao Mirror. "Eu sabia que o que eu estava fazendo chegaria ao fim em algum momento, mas quase aconteceu da pior maneira possível. Foi um enorme, enorme chamado de atenção", completou.

Adam contou que o prêmio lhe permitiu "viver um pouco de uma vida que nunca havia vivido", mas acrescentou que "fez isso da maneira errada". À BBC, ele reconheceu que a rotina e a saúde acabaram ficando de lado e lamentou: "Isso ficou evidente há cerca de três semanas, com um coágulo de sangue na minha perna que se espalhou para os meus pulmões".

O construtor passou oito dias no hospital, uma experiência que se tornou um "choque". "Eu não conseguia andar, eu não conseguia respirar. Estar deitado na parte de trás daquela ambulância e ouvir as sirenes foi o acontecimento mais transformador da minha vida. Não importa se você tem um milhão ou um bilhão, quando está na ambulância, nada disso importa".