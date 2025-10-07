ASTROLOGIA

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Vênus e Marte movimentam o coração e prometem mudanças inesperadas na vida afetiva

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O clima astral da semana promete emoções intensas no campo amoroso. Vênus e Marte formam aspectos que mexem com os sentimentos, reacendem paixões antigas e abrem espaço para recomeços inesperados. Seis signos, em especial, podem viver reviravoltas - da volta de alguém do passado a encontros que mudam tudo.

Confira se o seu está entre os mais favorecidos:

Gêmeos: A semana traz conversas que mudam o rumo de uma relação. Uma mensagem, um reencontro ou até um acaso podem reacender algo que parecia esquecido.

Dica cósmica: não tenha medo de ser o primeiro a falar — a sinceridade será seu charme.

Características do signo de Gêmeos 1 de 8

Leão: O coração volta a se abrir. Alguém pode surpreender com uma demonstração de carinho ou interesse real.

Dica cósmica: deixe o orgulho de lado e viva o momento com autenticidade.

Características do signo de Leão 1 de 8

Virgem: Um capítulo amoroso ganha nova chance. Pode ser reconciliação, mas também a chegada de alguém que traz estabilidade.

Dica cósmica: olhe para o futuro, não para o que poderia ter sido.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Escorpião: Paixões intensas e um magnetismo irresistível marcam seus dias. Prepare-se para encontros que tiram o chão.

Dica cósmica: viva a intensidade, mas mantenha os pés no chão para não se perder no excesso.

Características de Escorpião 1 de 6

Capricórnio: O amor entra em pauta de forma inesperada. Mesmo quem estava focado no trabalho pode se ver envolvido em uma história nova.

Dica cósmica: permita-se sentir - vulnerabilidade também é força.

Características do signo de Capricórnio 1 de 9

Peixes: Um reencontro pode mexer com suas emoções. Velhos sentimentos ressurgem, mas sob uma nova luz.

Dica cósmica: escute o coração, mas não repita antigos padrões.