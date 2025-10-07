Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:00
O clima astral da semana promete emoções intensas no campo amoroso. Vênus e Marte formam aspectos que mexem com os sentimentos, reacendem paixões antigas e abrem espaço para recomeços inesperados. Seis signos, em especial, podem viver reviravoltas - da volta de alguém do passado a encontros que mudam tudo.
Confira se o seu está entre os mais favorecidos:
Gêmeos: A semana traz conversas que mudam o rumo de uma relação. Uma mensagem, um reencontro ou até um acaso podem reacender algo que parecia esquecido.
Dica cósmica: não tenha medo de ser o primeiro a falar — a sinceridade será seu charme.
Características do signo de Gêmeos
Leão: O coração volta a se abrir. Alguém pode surpreender com uma demonstração de carinho ou interesse real.
Dica cósmica: deixe o orgulho de lado e viva o momento com autenticidade.
Características do signo de Leão
Virgem: Um capítulo amoroso ganha nova chance. Pode ser reconciliação, mas também a chegada de alguém que traz estabilidade.
Dica cósmica: olhe para o futuro, não para o que poderia ter sido.
Características do signo de Virgem
Escorpião: Paixões intensas e um magnetismo irresistível marcam seus dias. Prepare-se para encontros que tiram o chão.
Dica cósmica: viva a intensidade, mas mantenha os pés no chão para não se perder no excesso.
Características de Escorpião
Capricórnio: O amor entra em pauta de forma inesperada. Mesmo quem estava focado no trabalho pode se ver envolvido em uma história nova.
Dica cósmica: permita-se sentir - vulnerabilidade também é força.
Características do signo de Capricórnio
Peixes: Um reencontro pode mexer com suas emoções. Velhos sentimentos ressurgem, mas sob uma nova luz.
Dica cósmica: escute o coração, mas não repita antigos padrões.
Características de Peixes