Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Vênus e Marte movimentam o coração e prometem mudanças inesperadas na vida afetiva

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O clima astral da semana promete emoções intensas no campo amoroso. Vênus e Marte formam aspectos que mexem com os sentimentos, reacendem paixões antigas e abrem espaço para recomeços inesperados. Seis signos, em especial, podem viver reviravoltas - da volta de alguém do passado a encontros que mudam tudo.

Confira se o seu está entre os mais favorecidos:

Gêmeos: A semana traz conversas que mudam o rumo de uma relação. Uma mensagem, um reencontro ou até um acaso podem reacender algo que parecia esquecido.

Dica cósmica: não tenha medo de ser o primeiro a falar — a sinceridade será seu charme.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Leão: O coração volta a se abrir. Alguém pode surpreender com uma demonstração de carinho ou interesse real.

Dica cósmica: deixe o orgulho de lado e viva o momento com autenticidade.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Virgem: Um capítulo amoroso ganha nova chance. Pode ser reconciliação, mas também a chegada de alguém que traz estabilidade.

Dica cósmica: olhe para o futuro, não para o que poderia ter sido.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Escorpião: Paixões intensas e um magnetismo irresistível marcam seus dias. Prepare-se para encontros que tiram o chão.

Dica cósmica: viva a intensidade, mas mantenha os pés no chão para não se perder no excesso.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Capricórnio: O amor entra em pauta de forma inesperada. Mesmo quem estava focado no trabalho pode se ver envolvido em uma história nova.

Dica cósmica: permita-se sentir - vulnerabilidade também é força.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Peixes: Um reencontro pode mexer com suas emoções. Velhos sentimentos ressurgem, mas sob uma nova luz.

Dica cósmica: escute o coração, mas não repita antigos padrões.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

