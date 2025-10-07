Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja que cor cada signo deve usar nesta terça (7) para atrair boas notícias

Cada signo tem uma cor específica para equilibrar corpo, mente e energia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:25

Signo, horóscopo, zodíaco e astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco e astrologia Crédito: Reprodução

A influência das cores vai muito além da estética. Cada tom vibra em uma frequência que pode ativar emoções, atrair sorte e renovar o astral. Nesta segunda (7), cada signo tem uma cor específica para equilibrar corpo, mente e energia.

Leia mais

Imagem - Desconfia de traição? Veja os sinais que indicam infidelidade do parceiro

Desconfia de traição? Veja os sinais que indicam infidelidade do parceiro

Imagem - Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Imagem - Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)

Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)

Áries: Laranja

Cor da vitalidade e do entusiasmo. Reacende o ânimo e a disposição para recomeçar o que ficou parado.

Touro: Lilás

Símbolo de conforto e serenidade. Ajuda a reduzir a teimosia e traz sensação de segurança emocional.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Gêmeos: Verde

Traz leveza e curiosidade. Favorece o aprendizado, o diálogo e a criatividade.

Câncer: Cinza

Cor ligada à intuição e à sensibilidade. Protege o emocional e ajuda a lidar com lembranças e saudades.

Leão: vermelho

Representa paixão e presença. Intensifica o carisma e o poder de atração pessoal.

Virgem: branco

Traz equilíbrio e discrição. Ajuda a manter o foco e a racionalidade diante de pressões externas.

Libra: azul 

Estimula o equilíbrio e o romantismo. Ideal para quem busca harmonia nas relações.

Escorpião: roxo

Cor da profundidade e da força interior. Favorece decisões firmes e momentos de autoconhecimento.

Sagitário: rosa

Simboliza novos começos e clareza mental. Ilumina ideias e ajuda a organizar planos.

Capricórnio: bege

Traz estabilidade e disciplina. Boa para quem precisa manter a produtividade e o foco.

Aquário: amarelo

Estimula a intuição e a coragem para romper padrões. Traz magnetismo e energia criativa.

Peixes: Verde-musgo

Cor de cura e introspecção. Ajuda a equilibrar emoções e fortalecer o lado espiritual.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Quando o assassino de Odete Roitman será revelado em 'Vale Tudo'?; confira data

Quando o assassino de Odete Roitman será revelado em 'Vale Tudo'?; confira data
Imagem - Dia da Mochila Maluca: 10 ideias incríveis para arrasar na escola

Dia da Mochila Maluca: 10 ideias incríveis para arrasar na escola
Imagem - Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal
01

Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal

Imagem - Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)
02

Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
03

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium
04

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium