Veja que cor cada signo deve usar nesta terça (7) para atrair boas notícias

Fernanda Varela
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:25
A influência das cores vai muito além da estética. Cada tom vibra em uma frequência que pode ativar emoções, atrair sorte e renovar o astral. Nesta segunda (7), cada signo tem uma cor específica para equilibrar corpo, mente e energia.
Áries: Laranja
Cor da vitalidade e do entusiasmo. Reacende o ânimo e a disposição para recomeçar o que ficou parado.
Touro: Lilás
Símbolo de conforto e serenidade. Ajuda a reduzir a teimosia e traz sensação de segurança emocional.
Gêmeos: Verde
Traz leveza e curiosidade. Favorece o aprendizado, o diálogo e a criatividade.
Câncer: Cinza
Cor ligada à intuição e à sensibilidade. Protege o emocional e ajuda a lidar com lembranças e saudades.
Leão: vermelho
Representa paixão e presença. Intensifica o carisma e o poder de atração pessoal.
Virgem: branco
Traz equilíbrio e discrição. Ajuda a manter o foco e a racionalidade diante de pressões externas.
Libra: azul
Estimula o equilíbrio e o romantismo. Ideal para quem busca harmonia nas relações.
Escorpião: roxo
Cor da profundidade e da força interior. Favorece decisões firmes e momentos de autoconhecimento.
Sagitário: rosa
Simboliza novos começos e clareza mental. Ilumina ideias e ajuda a organizar planos.
Capricórnio: bege
Traz estabilidade e disciplina. Boa para quem precisa manter a produtividade e o foco.
Aquário: amarelo
Estimula a intuição e a coragem para romper padrões. Traz magnetismo e energia criativa.
Peixes: Verde-musgo
Cor de cura e introspecção. Ajuda a equilibrar emoções e fortalecer o lado espiritual.