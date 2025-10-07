ASTROLOGIA

Veja que cor cada signo deve usar nesta terça (7) para atrair boas notícias

Cada signo tem uma cor específica para equilibrar corpo, mente e energia

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:25

Signo, horóscopo, zodíaco e astrologia Crédito: Reprodução

A influência das cores vai muito além da estética. Cada tom vibra em uma frequência que pode ativar emoções, atrair sorte e renovar o astral. Nesta segunda (7), cada signo tem uma cor específica para equilibrar corpo, mente e energia.

Áries: Laranja

Cor da vitalidade e do entusiasmo. Reacende o ânimo e a disposição para recomeçar o que ficou parado.

Touro: Lilás

Símbolo de conforto e serenidade. Ajuda a reduzir a teimosia e traz sensação de segurança emocional.

Gêmeos: Verde

Traz leveza e curiosidade. Favorece o aprendizado, o diálogo e a criatividade.

Câncer: Cinza

Cor ligada à intuição e à sensibilidade. Protege o emocional e ajuda a lidar com lembranças e saudades.

Leão: vermelho

Representa paixão e presença. Intensifica o carisma e o poder de atração pessoal.

Virgem: branco

Traz equilíbrio e discrição. Ajuda a manter o foco e a racionalidade diante de pressões externas.

Libra: azul

Estimula o equilíbrio e o romantismo. Ideal para quem busca harmonia nas relações.

Escorpião: roxo

Cor da profundidade e da força interior. Favorece decisões firmes e momentos de autoconhecimento.

Sagitário: rosa

Simboliza novos começos e clareza mental. Ilumina ideias e ajuda a organizar planos.

Capricórnio: bege

Traz estabilidade e disciplina. Boa para quem precisa manter a produtividade e o foco.

Aquário: amarelo

Estimula a intuição e a coragem para romper padrões. Traz magnetismo e energia criativa.

Peixes: Verde-musgo