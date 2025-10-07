'Tô indo ali, fazer história': João Gomes brilha na estreia do Tiny Desk Brasil; assista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:47
O cantor e compositor pernambucano João Gomes foi o responsável por inaugurar o Tiny Desk Brasil, versão nacional do consagrado projeto da NPR, nesta terça-feira (07), às 11h, no YouTube. Considerado um dos grandes nomes do piseiro e da música nordestina contemporânea, João apresentou-se em um formato intimista, acompanhado por sete músicos: Jeovanny Sanfoneiro (sanfona), Michael Pipoquinha (baixo), Kainā do Jêje (bateria), Gilú Amaral (percussão), Chibatinha (guitarra), Pedro Porto (violão) e Nilson Sax (flauta e sax).
Durante a gravação, o artista não escondeu a emoção: “No dia da gravação, um fã me perguntou na saída do hotel o que eu vim fazer em São Paulo e eu respondi: ‘Tô indo ali, fazer história!’”.
O setlist da estreia trouxe sucessos da carreira de João Gomes, incluindo “Dengo”, “Deusa de Itamaracá”, “Meu Cafofo”, “Pra que fui me Apaixona”, “Meu Pedaço de Pecado”, “Reencontro”, “Aquelas Coisas” e “Eu Tenho a Senha”.
O Tiny Desk Brasil segue a tradição do formato original: apresentações intimistas, sem amplificação da voz no ambiente, promovendo arranjos criativos e energia autêntica. As gravações acontecem no escritório do Google em São Paulo, com público presente, mantendo a proximidade e o clima de performance ao vivo.
Primeiro encontro dos filhos de João Gomes
O projeto nacional é apenas o terceiro no mundo a ter uma versão própria fora dos Estados Unidos, seguindo Japão e Coreia do Sul. Desde 2008, o Tiny Desk original já exibiu mais de mil apresentações, com artistas como Taylor Swift, Alicia Keys, Adele e Bono. A versão brasileira terá duas temporadas iniciais, cada uma com cinco episódios semanais, sempre às terças-feiras, às 11h.
A estreia de João Gomes marca um momento histórico para o piseiro no Brasil, aproximando o gênero a um público ainda maior e dando início a um projeto que promete trazer novas experiências musicais aos fãs.