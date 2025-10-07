FAMOSOS

'O baiano tem o molho': Lucas Leto aprende 'batedeira' com Kannalha e vídeo viraliza

Ator da Globo pediu aula de dança ao pagodeiro nos bastidores do Afropunk

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:10

Lucas Leto aprende 'batedeira' com o Kannalha e vídeo viraliza nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lucas Leto virou sensação nas redes sociais nesta segunda-feira (06) ao compartilhar um vídeo para lá de divertido ao lado de Danrlei O Rico, o Kannalha. O ator da Globo aproveitou o encontro com o pagodeiro baiano para pedir uma “aulinha” da famosa “batedeira”, passo de dança que virou marca registrada do artista.

O encontro aconteceu nos bastidores do Afropunk Experience, realizado no último sábado (04), no Rio de Janeiro. Sem camisa e com muita descontração, os dois entraram no clima e mostraram habilidade no gingado, arrancando gargalhadas do público nas redes sociais.

Lucas Leto 1 de 8

“Tutorial de batedeira com @okanalha_oficial ??? obrigado @oafropunkbrasil por esse momento histórico”, escreveu Lucas ao compartilhar o registro em seu perfil.

Lucas Leto 1 de 9

Nos comentários, não faltaram reações bem-humoradas de fãs e famosos. A cantora Luedji Luna brincou ao notar a expressão de familiares do Kannalha no vídeo: “A cara da minha tia estava ótima”. Outros seguidores se divertiram: “Vídeo mais saboroso não existe”, “Esse encontro foi apelação demais” e “O verdadeiro significado de tanto faz”.