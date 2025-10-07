Acesse sua conta
'O baiano tem o molho': Lucas Leto aprende 'batedeira' com Kannalha e vídeo viraliza

Ator da Globo pediu aula de dança ao pagodeiro nos bastidores do Afropunk

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:10

Lucas Leto aprende 'batedeira' com o Kannalha e vídeo viraliza nas redes sociais
Lucas Leto aprende 'batedeira' com o Kannalha e vídeo viraliza nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lucas Leto virou sensação nas redes sociais nesta segunda-feira (06) ao compartilhar um vídeo para lá de divertido ao lado de Danrlei O Rico, o Kannalha. O ator da Globo aproveitou o encontro com o pagodeiro baiano para pedir uma “aulinha” da famosa “batedeira”, passo de dança que virou marca registrada do artista.

O encontro aconteceu nos bastidores do Afropunk Experience, realizado no último sábado (04), no Rio de Janeiro. Sem camisa e com muita descontração, os dois entraram no clima e mostraram habilidade no gingado, arrancando gargalhadas do público nas redes sociais.

Lucas Leto

Sardinha em 'Vale Tudo', Lucas Leto é soteropolitano de Pernambués por Reprodução / Instagram
Ator Lucas Leto substitui MC Livinho no "Dança dos Famosos" por Reprodução/TV Globo
Lucas Leto por Divulgação
Olívia (Jéssica Luz) e Sardinha (Lucas Leto) em Vale Tudo por Reprodução
Lucas Leto é Sardinha em Vale Tudo" por Reprodução
Lucas Leto vive Sardinha no remake de "Vale Tudo" por Divulgação
Alice Wegman e Lucas Leto por Reprodução / Redes Sociais
Bella Campos aparece dançando com Lucas Leto em show da Anitta por Reprodução/ redes sociais
1 de 8
Sardinha em 'Vale Tudo', Lucas Leto é soteropolitano de Pernambués por Reprodução / Instagram

“Tutorial de batedeira com @okanalha_oficial ??? obrigado @oafropunkbrasil por esse momento histórico”, escreveu Lucas ao compartilhar o registro em seu perfil.

Nos comentários, não faltaram reações bem-humoradas de fãs e famosos. A cantora Luedji Luna brincou ao notar a expressão de familiares do Kannalha no vídeo: “A cara da minha tia estava ótima”. Outros seguidores se divertiram: “Vídeo mais saboroso não existe”, “Esse encontro foi apelação demais” e “O verdadeiro significado de tanto faz”.

As redes sociais ainda se encheram de frases típicas: “É a Bahia”, “O baiano tem o molho” e “Aí foi apelação”. O resultado não poderia ser outro: o vídeo virou sensação e consolidou mais um momento icônico do Afropunk.

Tags:

Lucas Leto

