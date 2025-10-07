BELEZA

As 3 cores de esmalte que te fazem parecer rica sem esforço

O segredo das unhas chiques é simples: descubra a cor perfeita que te faz parecer elegante sem gastar fortunas no salão

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:00

Esmaltes Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se você cansou de apostar nos esmaltes coloridos que só chamam atenção ou em desenhos complicados nas unhas, temos uma boa notícia: a tendência que está na moda é a mais fácil de todas. O verdadeiro toque de elegância está na cor usada, que pode passar um ar de riqueza e sofisticação - sem que você precise gastar fortunas no salão.

O segredo está em trocar o vermelho aberto ou o bege clarinho por três cores de esmalte que a maioria das pessoas ignora. Elas são a chave para ter unhas com cara de rica, pois harmonizam com qualquer roupa e nunca saem de moda.

Os 3 tons que passam o ar da sofisticação

Essas cores são chamadas de "cores do dinheiro" porque são frequentemente vistas em looks minimalistas e caros. A chave é o acabamento: sempre com um top coat de alto brilho.

1. O verde sálvia ou verde oliva fechado

Por que funciona? Enquanto o verde limão é divertido e pop, o verde sálvia ou o verde oliva com um fundo acinzentado é neutro, elegante e inesperado. É um toque de cor que se harmoniza com looks de linho, por exemplo, mas sem chamar atenção demais.

O truque: Para um visual ainda mais chique, use apenas uma ou duas camadas finas.

2. O vinho intenso

Por que funciona: O vermelho é clássico, mas o vinho intenso (quase preto, mas com a luz revelando o borgonha) é o favorito das mulheres discretas e poderosas. A cor é dramática, mas o acabamento escuro o torna um neutro de inverno.

O truque: Evite o preto puro. O tom vinho dá um acabamento mais leve e menos gótico.

3. O marrom chocolate cremoso

Por que funciona: Este tom substituiu o nude bege, que, muitas vezes, apaga o tom de pele. O marrom chocolate cremoso é rico, quente e dá às mãos uma aparência bem cuidada e elegante, especialmente quando combinado com anéis dourados.

O truque: Certifique-se de que a tonalidade é opaca e cremosa. Tons mattes ou metálicos tendem a quebrar a estética.

A dica para o brilho perfeito: a manutenção