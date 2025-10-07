As 3 cores de esmalte que te fazem parecer rica sem esforço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:00
Se você cansou de apostar nos esmaltes coloridos que só chamam atenção ou em desenhos complicados nas unhas, temos uma boa notícia: a tendência que está na moda é a mais fácil de todas. O verdadeiro toque de elegância está na cor usada, que pode passar um ar de riqueza e sofisticação - sem que você precise gastar fortunas no salão.
O segredo está em trocar o vermelho aberto ou o bege clarinho por três cores de esmalte que a maioria das pessoas ignora. Elas são a chave para ter unhas com cara de rica, pois harmonizam com qualquer roupa e nunca saem de moda.
Batons e esmaltes de Celina em Vale Tudo
Os 3 tons que passam o ar da sofisticação
Essas cores são chamadas de "cores do dinheiro" porque são frequentemente vistas em looks minimalistas e caros. A chave é o acabamento: sempre com um top coat de alto brilho.
1. O verde sálvia ou verde oliva fechado
Por que funciona? Enquanto o verde limão é divertido e pop, o verde sálvia ou o verde oliva com um fundo acinzentado é neutro, elegante e inesperado. É um toque de cor que se harmoniza com looks de linho, por exemplo, mas sem chamar atenção demais.
O truque: Para um visual ainda mais chique, use apenas uma ou duas camadas finas.
Esmalte verde sálvia
2. O vinho intenso
Por que funciona: O vermelho é clássico, mas o vinho intenso (quase preto, mas com a luz revelando o borgonha) é o favorito das mulheres discretas e poderosas. A cor é dramática, mas o acabamento escuro o torna um neutro de inverno.
O truque: Evite o preto puro. O tom vinho dá um acabamento mais leve e menos gótico.
Esmalte vinho intenso (burgundy)
3. O marrom chocolate cremoso
Por que funciona: Este tom substituiu o nude bege, que, muitas vezes, apaga o tom de pele. O marrom chocolate cremoso é rico, quente e dá às mãos uma aparência bem cuidada e elegante, especialmente quando combinado com anéis dourados.
O truque: Certifique-se de que a tonalidade é opaca e cremosa. Tons mattes ou metálicos tendem a quebrar a estética.
Esmalte marrom chocolate
A dica para o brilho perfeito: a manutenção
A sofisticação não está na cor, mas no cuidado. O segredo final para que a sua unha pareça cara é o acabamento. Use sempre um óleo de cutícula (ou azeite de oliva) antes de dormir. Além disso, passe uma nova camada de extra brilho no segundo ou terceiro dia após esmaltar. Isso fará o seu esmalte durar mais e manterá o brilho de salão até a próxima troca.