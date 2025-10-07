MAL COMEÇOU

Virginia abre o jogo após prints de conversa de Vini Jr com modelo: ‘não temos mais nada’

Modelo brasileira vazou prints de conversas com o jogador

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:16

Após vários rumores e burburinhos, Virginia e Vini Jr finalmente apareceram juntos em um vídeo fazendo uma dancinha, o que para os fãs foi uma confirmação de que os dois estavam, de fato, tendo um romance. No entanto, parece que a ‘relação’ que mal começou está perto de ter um ponto final.

Em sua segunda viagem a Madrid, onde Vini Jr mora e joga pelo time da Espanha, Virginia chegou a se hospedar na casa de Éder Militão, companheiro do atleta no time. Mas a história começou a desandar quando foram vazadas prints de conversa de Vini Jr com a modelo brasileira Day Magalhães.

No programa Melhor da Tarde, na Rede Band, na tarde desta terça-feira (7), Leo Dias afirmou que chegou a conversar com a influenciadora, que tomou uma atitude após o ocorrido.

De acordo com o jornalista, a dona da WePink o procurou na noite desta segunda-feira (6), após alguns portais terem publicado que Vini teria feito uma reserva em um hotel, e pediu a ele os prints da conversa da modelo com o atleta. Prontamente, Leo Dias disse que enviou, e recebeu outra mensagem da empresária afirmando que caso o jornalista soubesse de outras informações a avisasse.