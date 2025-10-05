CASAL

Virginia debocha após MC Poze pedir para ela se afastar de Vini Jr

Influenciadora reagiu com bom humor ao vídeo em que o cantor comentava a atuação do craque durante jogo do Real Madrid

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06:00

Virginia e Vini Jr Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca respondeu neste sábado (4) ao comentário de MC Poze do Rodo, que havia pedido para ela “deixar Vinicius Jr. respirar um pouco”. O funkeiro gravou um vídeo brincando sobre o desempenho do jogador durante a partida entre Real Madrid e Villarreal, pela La Liga, e a reação viralizou nas redes sociais.

“Vendo esse jogo do Real Madrid, só tenho uma coisa a falar: eu pedi pra Karoline voltar pro Léo Pereira e agora tô pedindo pra você, Virginia, com todo respeito, deixa o Vinicius Jr. respirar um pouco”, disse Poze, rindo. Ele ainda brincou sobre o jogador “se esconder” nas redes da influenciadora.

Pouco tempo depois, o atacante marcou dois gols e o cantor voltou atrás. “Faz o V de Virginia!”, gritou MC Poze, celebrando o lance.

Ao ver a repercussão, Virginia decidiu entrar na brincadeira e respondeu a um post sobre o episódio em uma página de celebridades no Instagram. Em caixa alta, ela escreveu: “MARCOU UM GOLAÇOOOO, POZEEE!”.

O comentário da influenciadora arrancou risadas dos seguidores e reforçou o bom humor com que ela vem reagindo aos rumores sobre o possível envolvimento com o jogador do Real Madrid.

?VEJA: Poze do Rodo comemora após Vini Jr. fazer um gol durante jogo: “Esquece o que eu disse Virgínia”. pic.twitter.com/eOqCPUNSqJ — CHOQUEI (@choquei) October 4, 2025