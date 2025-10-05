Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia debocha após MC Poze pedir para ela se afastar de Vini Jr

Influenciadora reagiu com bom humor ao vídeo em que o cantor comentava a atuação do craque durante jogo do Real Madrid

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06:00

Virginia e Vini Jr
Virginia e Vini Jr Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca respondeu neste sábado (4) ao comentário de MC Poze do Rodo, que havia pedido para ela “deixar Vinicius Jr. respirar um pouco”. O funkeiro gravou um vídeo brincando sobre o desempenho do jogador durante a partida entre Real Madrid e Villarreal, pela La Liga, e a reação viralizou nas redes sociais.

Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar'

Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia no Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
MC Poze revelou que teve o carro roubado e pediu ajuda para localizá-lo por Reprodução / Instagram
MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
MC Poze do Rodo por Reprodução
1 de 7
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução

“Vendo esse jogo do Real Madrid, só tenho uma coisa a falar: eu pedi pra Karoline voltar pro Léo Pereira e agora tô pedindo pra você, Virginia, com todo respeito, deixa o Vinicius Jr. respirar um pouco”, disse Poze, rindo. Ele ainda brincou sobre o jogador “se esconder” nas redes da influenciadora.

Leia mais

Imagem - Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Imagem - Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Imagem - Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Pouco tempo depois, o atacante marcou dois gols e o cantor voltou atrás. “Faz o V de Virginia!”, gritou MC Poze, celebrando o lance.

Ao ver a repercussão, Virginia decidiu entrar na brincadeira e respondeu a um post sobre o episódio em uma página de celebridades no Instagram. Em caixa alta, ela escreveu: “MARCOU UM GOLAÇOOOO, POZEEE!”.

O comentário da influenciadora arrancou risadas dos seguidores e reforçou o bom humor com que ela vem reagindo aos rumores sobre o possível envolvimento com o jogador do Real Madrid.

Tags:

Virginia Vini jr Vinícius Júnior mc Poze

Mais recentes

Imagem - Quem é Junior Dutra, influenciador que morreu após complicações de procedimento estético

Quem é Junior Dutra, influenciador que morreu após complicações de procedimento estético
Imagem - Carne barata supera ovo em proteína e é aliada na dieta

Carne barata supera ovo em proteína e é aliada na dieta
Imagem - Detetive causa polêmica ao afirmar que 'toda mulher que malha trai o marido'

Detetive causa polêmica ao afirmar que 'toda mulher que malha trai o marido'

MAIS LIDAS

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
01

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes
02

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Imagem - É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador
03

É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador

Imagem - Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi
04

Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi