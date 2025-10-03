LOVE?

Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

A influenciadora postou mais imagens na casa do titular do Real Madrid, na Espanha

Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:56

Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Em viagem a Espanha, Virginia publicou inúmeras fotos na mansão de Vini Jr. em Madrid, seja na academia, cozinha e em outros ambientes de convivência. Mas, nesta sexta-feira (3), os dois deixaram tudo mais às claras. A influenciadora compartilhou várias fotos ao lado de Tainá Militão e Duda Freire na sauna do jogador e em segundos o famoso deixou uma mensagem carinhosa na publicação.

“Vida boa”, escreveu Vini Jr na publicação de Virginia, com dois emojis de apaixonado.

De acordo com o Metrópoles, esta é a terceira vez que a apresentadora aproveita a hospitalidade de Vini Jr. e compartilha fotos nos stories com detalhes que não deixam dúvidas de onde ela estaria. Nas redes, internautas apontam um possível affair entre os famosos.

Nesta tarde, Virginia curtiu com Tainá Militão, recém-casada com Éder Militão, zagueiro e também titular do Real Madrid. Ao lado da esposa do jogador, a influenciadora publicou registros com os “parças” do time espanhol e curtiu um jantar em um restaurante da capital espanhola.