Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

A influenciadora postou mais imagens na casa do titular do Real Madrid, na Espanha

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:56

Virginia e Vini Jr.
Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Em viagem a Espanha, Virginia publicou inúmeras fotos na mansão de Vini Jr. em Madrid, seja na academia, cozinha e em outros ambientes de convivência. Mas, nesta sexta-feira (3), os dois deixaram tudo mais às claras. A influenciadora compartilhou várias fotos ao lado de Tainá Militão e Duda Freire na sauna do jogador e em segundos o famoso deixou uma mensagem carinhosa na publicação. 

“Vida boa”, escreveu Vini Jr na publicação de Virginia, com dois emojis de apaixonado. 

Virginia na casa de Vini

Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
1 de 6
Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução

Leia mais

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Imagem - Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Imagem - Virgínia Fonseca embarca pela 3ª vez a Madrid e gastos em passagens ultrapassam R$ 60 mil

Virgínia Fonseca embarca pela 3ª vez a Madrid e gastos em passagens ultrapassam R$ 60 mil

De acordo com o Metrópoles, esta é a terceira vez que a apresentadora aproveita a hospitalidade de Vini Jr. e compartilha fotos nos stories com detalhes que não deixam dúvidas de onde ela estaria. Nas redes, internautas apontam um possível affair entre os famosos. 

Nesta tarde, Virginia curtiu com Tainá Militão, recém-casada com Éder Militão, zagueiro e também titular do Real Madrid. Ao lado da esposa do jogador, a influenciadora publicou registros com os “parças” do time espanhol e curtiu um jantar em um restaurante da capital espanhola.

Em nenhum dos registros Virginia e Vini aparecem juntos e nem a influenciadora nem o craque confirmaram publicamente qualquer relação amorosa. 

Leia mais

Imagem - Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

Imagem - Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

Imagem - Samantha Jones reage a meme da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Meu momento chegou!'

Samantha Jones reage a meme da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Meu momento chegou!'

Tags:

Affair

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
Imagem - Após se dar mal em prova, participantes do Masterchef Confeitaria batem boca nas redes sociais

Após se dar mal em prova, participantes do Masterchef Confeitaria batem boca nas redes sociais
Imagem - Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

MAIS LIDAS

Imagem - É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador
01

É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
02

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status
03

Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status

Imagem - Deputado estadual Binho Galinha se entrega e é preso em Salvador
04

Deputado estadual Binho Galinha se entrega e é preso em Salvador