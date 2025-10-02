Acesse sua conta
Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Influenciadora viaja a Madrid, treina na academia do jogador do Real Madrid e aumenta especulações sobre romance

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:27

Seguidores apontam possível relacionamento de Virginia e Vini Jr.
Seguidores apontam possível relacionamento de Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A viagem de Virginia Fonseca à Espanha voltou a alimentar rumores de um suposto envolvimento com Vinicius Jr., atacante do Real Madrid. A influenciadora, que se separou recentemente de Zé Felipe, tem compartilhado registros em Madri que chamaram a atenção dos fãs.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Margareth Serrão e Fernanda Cristina por Reprodução
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate por Reprodução
Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos por Reprodução | Redes Sociais
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
1 de 9
Margareth Serrão e Fernanda Cristina por Reprodução

Na noite de quarta-feira (1º), Virginia apareceu ao lado da influencer Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, durante um treino na academia particular de Vini Jr. O espaço é conhecido por exibir imagens de ídolos do esporte, como Cristiano Ronaldo, Pelé, Michael Jordan e LeBron James.

Já nesta quinta-feira (2), ela voltou a movimentar as redes ao cantar a música Eu Me Apaixonei, de Zé Vaqueiro, em seus stories do Instagram. Na legenda, escreveu: “Eu me apaixonei”. A escolha da canção, somada ao contexto, foi vista como uma indireta que intensificou ainda mais os boatos de romance.

Além disso, Virginia tem dado sinais de que está hospedada na casa do jogador. Nas últimas horas, compartilhou momentos gravados no local, o que coincidiu com flagras ao lado de José Oliveira Neto, o Netinho, irmão de Vini Jr.

O clima descontraído e os registros em ambientes ligados ao atacante reforçaram a especulação de que os dois estariam vivendo mais do que apenas uma amizade. Até o momento, nem Virginia nem Vini Jr. confirmaram qualquer tipo de relacionamento.

Tags:

Virginia Vini jr Virginia Fonseca E Vini jr.

