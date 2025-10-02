Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:27
A viagem de Virginia Fonseca à Espanha voltou a alimentar rumores de um suposto envolvimento com Vinicius Jr., atacante do Real Madrid. A influenciadora, que se separou recentemente de Zé Felipe, tem compartilhado registros em Madri que chamaram a atenção dos fãs.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Na noite de quarta-feira (1º), Virginia apareceu ao lado da influencer Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, durante um treino na academia particular de Vini Jr. O espaço é conhecido por exibir imagens de ídolos do esporte, como Cristiano Ronaldo, Pelé, Michael Jordan e LeBron James.
Já nesta quinta-feira (2), ela voltou a movimentar as redes ao cantar a música Eu Me Apaixonei, de Zé Vaqueiro, em seus stories do Instagram. Na legenda, escreveu: “Eu me apaixonei”. A escolha da canção, somada ao contexto, foi vista como uma indireta que intensificou ainda mais os boatos de romance.
Além disso, Virginia tem dado sinais de que está hospedada na casa do jogador. Nas últimas horas, compartilhou momentos gravados no local, o que coincidiu com flagras ao lado de José Oliveira Neto, o Netinho, irmão de Vini Jr.
O clima descontraído e os registros em ambientes ligados ao atacante reforçaram a especulação de que os dois estariam vivendo mais do que apenas uma amizade. Até o momento, nem Virginia nem Vini Jr. confirmaram qualquer tipo de relacionamento.