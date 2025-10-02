TÁ ROLANDO?

Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Influenciadora viaja a Madrid, treina na academia do jogador do Real Madrid e aumenta especulações sobre romance

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:27

Seguidores apontam possível relacionamento de Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A viagem de Virginia Fonseca à Espanha voltou a alimentar rumores de um suposto envolvimento com Vinicius Jr., atacante do Real Madrid. A influenciadora, que se separou recentemente de Zé Felipe, tem compartilhado registros em Madri que chamaram a atenção dos fãs.

Na noite de quarta-feira (1º), Virginia apareceu ao lado da influencer Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, durante um treino na academia particular de Vini Jr. O espaço é conhecido por exibir imagens de ídolos do esporte, como Cristiano Ronaldo, Pelé, Michael Jordan e LeBron James.

Já nesta quinta-feira (2), ela voltou a movimentar as redes ao cantar a música Eu Me Apaixonei, de Zé Vaqueiro, em seus stories do Instagram. Na legenda, escreveu: “Eu me apaixonei”. A escolha da canção, somada ao contexto, foi vista como uma indireta que intensificou ainda mais os boatos de romance.

Além disso, Virginia tem dado sinais de que está hospedada na casa do jogador. Nas últimas horas, compartilhou momentos gravados no local, o que coincidiu com flagras ao lado de José Oliveira Neto, o Netinho, irmão de Vini Jr.