Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro

Cada um desses signos recebe hoje uma energia especial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:05

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

As mensagens espirituais para esta quinta-feira (2) chegam com intensidade e apontam momentos decisivos para Áries, Escorpião e Peixes. Cada um desses signos recebe hoje uma energia especial, que pode marcar mudanças profundas no campo pessoal e emocional.

Áries

O anjo da guarda traz um chamado para a coragem e a ação. O dia reserva situações que exigirão firmeza e confiança nas próprias escolhas. Velhos medos podem voltar, mas a energia de hoje fortalece sua determinação. Uma oportunidade de iniciar algo novo, especialmente no campo profissional, pode aparecer de forma inesperada.

Escorpião

A mensagem é de revelação. Segredos guardados tendem a vir à tona e isso pode provocar um turbilhão de sentimentos. Seu anjo pede calma para lidar com informações inesperadas, já que a clareza pode ser o que faltava para transformar uma situação complicada. Relações familiares também podem passar por ajustes importantes.

Peixes

O recado espiritual chega como convite para a renovação. Seu coração está mais aberto para conexões sinceras e isso pode aproximar pessoas importantes. A energia de hoje favorece reencontros e gestos de reconciliação. Seu anjo lembra que soltar o passado é essencial para seguir em frente com leveza.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

