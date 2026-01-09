ASTROLOGIA

A sorte muda de lado, e Leão, Escorpião e mais 2 signos entram em uma fase de abundância poderosa a partir de hoje (9 de janeiro)

Reconhecimento, oportunidades e recompensas começam a se manifestar

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, dia 9 de janeiro, a sorte deixa de ser promessa distante e começa a se materializar. O que antes parecia lento ou invisível ganha tração, especialmente para quem vem se dedicando em silêncio. Para quatro signos, este é um ponto de virada claro, em que esforço, foco e escolhas conscientes passam a atrair abundância, reconhecimento e novas oportunidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A abundância se manifesta quando você assume seu lugar e deixa de se esconder. Hoje, decisões ligadas à carreira e à imagem pública ganham força e visibilidade. Você sente confiança para pedir mais, liderar e se posicionar com firmeza. Ao focar no longo prazo, as oportunidades certas começam a responder.

Dica cósmica: Não diminua sua ambição para caber em espaços pequenos.

Leão: A sorte aparece nos detalhes da rotina e na disciplina aplicada ao que você ama fazer. Hoje, você percebe que talento sem constância não sustenta grandes conquistas. Ao organizar melhor seu tempo e seus hábitos, algo começa a render frutos concretos. Reconhecimento vem quando você se leva a sério.

Dica cósmica: Pequenas ações diárias constroem grandes vitórias.

Escorpião: O crescimento vem através das conexões certas. Hoje, conversas sinceras e apoio verdadeiro revelam caminhos que você não enxergava sozinho. Ouvir quem quer o seu bem faz toda a diferença. A abundância se fortalece quando você aceita ajuda e aprende com feedbacks honestos.

Dica cósmica: Confiança mútua é um atalho para crescer com consistência.

Capricórnio: A sorte começa de dentro para fora. Hoje, você identifica com clareza onde precisa investir energia e onde já não faz sentido insistir. Enfrentar inseguranças deixa de ser pesado e passa a ser libertador. Ao alinhar foco e autoconfiança, as recompensas surgem de forma sólida.

Dica cósmica: Trabalhe sua base interna e o externo responde.