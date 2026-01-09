Universo envia alívio e clareza hoje (9 de janeiro) para 5 signos que buscavam um sinal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:30
Depois de dias intensos, esta sexta traz entendimento. A Lua em Virgem organiza pensamentos e o Sol em Capricórnio reforça direção. Não é emoção, é clareza.
Áries: calma
Touro: segurança
Gêmeos: silêncio
Câncer: diálogo
Leão: responsabilidade
Virgem: confiança
Libra: descanso
Escorpião: apoio
Sagitário: foco
Capricórnio: estratégia
Aquário: encerramento
Peixes: compromisso