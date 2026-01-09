ASTROLOGIA

Universo envia alívio e clareza hoje (9 de janeiro) para 5 signos que buscavam um sinal

Descubra qual é a resposta que o universo reservou para o seu signo hoje e sinta o alívio chegar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:30

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Depois de dias intensos, esta sexta traz entendimento. A Lua em Virgem organiza pensamentos e o Sol em Capricórnio reforça direção. Não é emoção, é clareza.

A resposta que cada signo recebe hoje:

Áries: calma

Touro: segurança

Gêmeos: silêncio

Câncer: diálogo

Leão: responsabilidade

Virgem: confiança

Libra: descanso

Escorpião: apoio

Sagitário: foco

Capricórnio: estratégia

Aquário: encerramento