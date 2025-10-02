ROMANCE?

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Virginia desembarcou mais uma vez em Madri, onde Vini Jr. mora

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:59

Virginia está em Madrid mais uma vez Crédito: Reprodução | Instagram

Desde quando a presença de Virginia no aniversário de Vini Jr. foi confirmada em julho deste ano, a viagem que a influenciadora digital fez para Madri, na Espanha, só aumentou os rumores de romance entre os dois.

Fotos postadas por Vini Jr. comprovariam presença de Virginia 1 de 12

Nesta quinta-feira (2), a dona da WePink demonstrou mais uma evidência do suposto romance. Após duas viagens para Madri, Virginia desembarcou mais uma vez na capital da Espanha nesta quarta-feira (1ª).

Virginia está hospedada na mansão de Éder Militão. Inclusive, de acordo com o jornal Extra, a empresária saiu para jantar com o atleta e sua esposa, Tainá Militão.

A empresária já tinha feito uma viagem para a Espanha em agosto, e outra no último mês, o que só reforçou as especulações dos seguidores, que detectaram diversas semelhanças da mansão do jogador do Real Madrid com o local que a influencer estava. Inclusive, a academia que Virginia está realizando alguns treinos.

Tainá e Virginia compartilharam quase ao mesmo tempo, registros da mesa de jantar com características idênticas como os pães servidos, os talheres e até o guardanapo da mesa de jantar. Além disso, as duas estão com o vestido da mesma cor marrom, o que parece ter sido combinado entre as duas. Vini Jr não fez nenhuma publicação.

Além disso, quando chegaram a Madri, Virginia e a amiga, Duda Freire, treinaram numa idêntica a de Vini Jr, facilmente identificada por ser lotada de imagens de jogadores e ídolos de Vini.

Outros indícios são fotos e declarações. Recentemente o irmão de Vini Jr, José Oliveira Neto, conhecido como Netinho, publicou uma foto com Virginia e suas filhas, Maria Flor e Maria Alice no “melhores amigos” do Instagram com a legenda: “Family”.