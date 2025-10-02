Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Virginia desembarcou mais uma vez em Madri, onde Vini Jr. mora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:59

Virginia está em Madrid mais uma vez
Virginia está em Madrid mais uma vez Crédito: Reprodução | Instagram

Desde quando a presença de Virginia no aniversário de Vini Jr. foi confirmada em julho deste ano, a viagem que a influenciadora digital fez para Madri, na Espanha, só aumentou os rumores de romance entre os dois.

Fotos postadas por Vini Jr. comprovariam presença de Virginia

Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
1 de 12
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Virgínia Fonseca embarca pela 3ª vez a Madrid e gastos em passagens ultrapassam R$ 60 mil

Coincidência aumenta chance de encontro entre Virginia Fonseca e Ana Castela; entenda

Virginia diz que mãe 'quase entrou em depressão' com sua separação de Zé Felipe

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha manda recado para Virginia Fonseca: 'Siga em frente'

Nesta quinta-feira (2), a dona da WePink demonstrou mais uma evidência do suposto romance. Após duas viagens para Madri, Virginia desembarcou mais uma vez na capital da Espanha nesta quarta-feira (1ª).

Virginia está hospedada na mansão de Éder Militão. Inclusive, de acordo com o jornal Extra, a empresária saiu para jantar com o atleta e sua esposa, Tainá Militão.

A empresária já tinha feito uma viagem para a Espanha em agosto, e outra no último mês, o que só reforçou as especulações dos seguidores, que detectaram diversas semelhanças da mansão do jogador do Real Madrid com o local que a influencer estava. Inclusive, a academia que Virginia está realizando alguns treinos.

Tainá e Virginia compartilharam quase ao mesmo tempo, registros da mesa de jantar com características idênticas como os pães servidos, os talheres e até o guardanapo da mesa de jantar. Além disso, as duas estão com o vestido da mesma cor marrom, o que parece ter sido combinado entre as duas. Vini Jr não fez nenhuma publicação.

Além disso, quando chegaram a Madri, Virginia e a amiga, Duda Freire, treinaram numa idêntica a de Vini Jr, facilmente identificada por ser lotada de imagens de jogadores e ídolos de Vini.

Outros indícios são fotos e declarações. Recentemente o irmão de Vini Jr, José Oliveira Neto, conhecido como Netinho, publicou uma foto com Virginia e suas filhas, Maria Flor e Maria Alice no “melhores amigos” do Instagram com a legenda: “Family”.

A empresária também já derramou elogios ao atleta em entrevista à imprensa. Virginia disse que Vini Jr é “um menino maravilhoso e top”.

Leia mais

Imagem - 10 pontos para se atentar ao escolher a escola da criança

10 pontos para se atentar ao escolher a escola da criança

Imagem - 5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

Imagem - 5 doenças que ameaçam sua retina

5 doenças que ameaçam sua retina

Mais recentes

Imagem - Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’
Imagem - Rafa Kalimann e Nattan divergem ao falar sobre casamento

Rafa Kalimann e Nattan divergem ao falar sobre casamento
Imagem - Leonardo posta foto com José Leonardo e surpreende: 'Cara do vovô'

Leonardo posta foto com José Leonardo e surpreende: 'Cara do vovô'

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador
01

Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
02

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante
04

Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante