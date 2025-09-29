variedades

5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

É o momento ideal para ousar em combinações criativas e misturar peças alegres

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:43

A primavera permite usar a criatividade na produção de looks mais alegres Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

A primavera é uma época deliciosa para brincar com a moda, pois traz consigo a leveza e a energia das cores vibrantes que marcam a estação. É o momento ideal para ousar em combinações criativas, misturar estampas alegres e investir em peças que refletem frescor e personalidade. Além disso, os acessórios ganham destaque, ajudando a transformar o visual de forma prática e elegante, deixando cada look mais descontraído, estiloso e cheio de vida.

A seguir, Nanda Silveira, influenciadora especialista em moda, compartilha algumas tendências de roupas e acessórios para a primavera deste ano. Confira!

1. Estampa de bolinha (poá)

A estampa poá pode ser combinada de diferentes maneiras Crédito: Imagem: Look Studio | Shutterstock

Nesta primavera, a estampa de poá ganha destaque. “As bolinhas nunca saem de moda, mas agora estão voltando com tudo! Elas dão um ar retrô superfofo e combinam demais com a leveza da estação. Você pode apostar em vestidos, blusas, saias… qualquer peça com poá já transforma o look “, sugere Nanda Silveira.

2. Chinelos estilosos

O chinelo pode ajudar a compor o visual na primavera Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Com os dias mais quentes da primavera, os chinelos se tornam aliados nas produções. “Aquela ideia de que chinelo deixa o visual desleixado já morreu faz tempo. A moda agora é usar sem medo, até em produções mais arrumadas. As havaianas e outros chinelos estilosos trazem praticidade e deixam o look descolado sem perder o conforto”, diz a influenciadora.

3. Lenços amarrados na calça

Os lenços ajudam a complementar o visual na primavera. “Esse detalhe simples faz toda a diferença. Aquele lenço esquecido no armário pode virar um acessório incrível. Dá para usar como cinto, fazer um nó na calça e até amarrar no quadril. Além de dar um charme extra , traz um toque de cor para os looks mais básicos”, explica Nanda Silveira.

4. Vestidos coloridos

Os vestidos coloridos trazem mais energia ao visual Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

A temporada de tirar os vestidos do guarda-roupa chegou. “É a cara da primavera! Quanto mais cor, melhor. Os vestidos coloridos deixam o visual leve, alegre e divertido. Vale apostar em tons vibrantes, blocos de cor ou até misturar várias cores no mesmo look “, recomenda.

5. Muitos acessórios no estilo boho

O estilo boho permite misturar diversos acessórios Crédito: Imagem: Ly4ezarnaya | Shutterstock

Os acessórios no estilo boho prometem destaque nesta primavera. “O boho voltou com tudo e quanto mais acessório , melhor. Colares longos, pulseiras, anéis e brincos grandes… O legal desse estilo é poder misturar várias peças e criar um visual cheio de personalidade, sem regras, bem descontraído”, finaliza Nanda Silveira.