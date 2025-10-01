Acesse sua conta
Coincidência aumenta chance de encontro entre Virginia Fonseca e Ana Castela; entenda

Cantora e apresentadora estarão nos estúdios do SBT em outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:00

Virginia Fonseca e Ana Castela Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O SBT pode ser palco de um encontro curioso entre Ana Castela e Virginia Fonseca em outubro. De acordo com o colunista Lucas Pasin, a cantora Ana Castela foi escalada para apresentar uma edição especial do clássico infantil “Bom Dia & Cia”, em comemoração ao Dia das Crianças, que contará com programação especial entre os dias 6 e 12 do mês.

Enquanto isso, Virginia Fonseca segue à frente do “Sabadou”, programa de auditório lançado em abril de 2024, que combina entrevistas, música e brincadeiras. Como a influenciadora reside em Goiânia, as gravações em São Paulo costumam ser concentradas em um único dia, aumentando as chances de um possível encontro com Ana Castela nos bastidores da emissora.

A presença de Ana reforça a estratégia do SBT de aproximar nomes de destaque da música à sua programação, atraindo públicos variados, das crianças aos jovens adultos.

Além da expectativa pelo encontro profissional, a vida pessoal dos artistas também chama atenção. Recentemente, Ana Castela e Zé Felipe surgiram juntos em passeio pelo Pantanal, reacendendo rumores sobre um possível romance, especialmente após participarem de viagens e publicações nas redes sociais. Ambos também lançaram recentemente a parceria musical “Sua Boca Mente”, em que aparecem em clima de romance no clipe.

Zé Felipe, que terminou seu casamento de cinco anos com Virginia Fonseca em maio, ainda não confirmou novos relacionamentos. Ana Castela, por sua vez, não assumiu publicamente nenhuma relação desde o fim do namoro com Gustavo Mioto no final do ano passado.

Quanto a Virginia, rumores recentes apontam Vini Jr como possível affair, com indícios de proximidade em viagens recentes, incluindo Madrid, na Espanha. Até o momento, nenhum dos artistas confirmou publicamente qualquer envolvimento amoroso.

