variedades

Estudos mostram como a inteligência artificial pode transformar a arquitetura

Com impacto de até 50% na redução do consumo energético, 23% na diminuição de congestionamentos urbanos e avanços no design generativo, a IA reconfigura espaços e redefine práticas arquitetônicas

Portal Edicase

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:43

Ferramentas de Inteligência Artificial estão transformando o cenário da arquitetura Crédito: Imagem: DC Studio | Shutterstock

Uma revolução silenciosa está transformando o cenário da arquitetura, e sua força motriz é a inteligência artificial (IA). Na prática, ferramentas baseadas em IA estão automatizando processos, otimizando decisões complexas e expandindo os limites da criatividade humana.

Pesquisas destacam que tecnologias como o design generativo podem gerar milhares de alternativas arquitetônicas em minutos, permitindo projetos mais sustentáveis, inovadores e precisos. É uma nova forma de criar, onde algoritmos e arquitetos unem forças para projetar não apenas edificações, mas um futuro inteligente e consciente.

“As tecnologias baseadas em inteligência artificial nos colocam frente a um novo paradigma: desenhar o futuro com base em dados, sem abrir mão da sensibilidade humana,” afirma Suzana Araújo, CEO da Techtalksa (empresa que oferece serviços de palestras, treinamentos e mentorias na área de tecnologia) e especialista em inovação e tecnologia com mais de 20 anos de experiência. Para ela, enquanto a IA faz o “trabalho pesado” de simulações e cálculos, os arquitetos podem se concentrar no que realmente importa: criar espaços que representem identidade e propósito.

Eficiência energética e sustentabilidade

Os benefícios dessa transformação vão além da estética. A energia consumida por edifícios tem sido uma preocupação global, e a IA ajuda a combatê-la. O relatório do AIA (2025) destaca que softwares como EnergyPlus possibilitam simulações detalhadas de consumo energético antes mesmo de a construção começar.

Em alguns casos, novas estratégias baseadas em IA alcançam uma redução de 50% no uso de energia, enquanto fachadas responsivas, que ajustam ventilação e iluminação automaticamente de acordo com o clima, também contribuem significativamente.

Cidades inteligentes e planejamento urbano

Além dos edifícios, a IA está transformando o planejamento urbano. Algoritmos de redes neurais preveem congestionamentos e ajudam a otimizar o tráfego urbano, gerando até 23% de redução nos tempos de viagem. Outra inovação significativa são os gêmeos digitais — modelos virtuais que simulam bairros inteiros — utilizados para prever falhas e propor correções antes dos problemas surgirem.

A IA torna possível explorar possibilidades que antes seriam inviáveis Crédito: Imagem: Frame Stock Footage | Shutterstock

Desafios éticos e criativos

Ainda assim, o uso da IA na arquitetura precisa superar desafios éticos e técnicos significativos. Pesquisas publicadas na Science Direct ressaltam que algoritmos dependem de dados históricos, o que os deixa vulneráveis a vieses que podem perpetuar desigualdades sociais. Também existe o temor de que a automação diminua a criatividade humana. No entanto, Suzana Araújo discorda: “A IA não rouba o ato de criar; ela o expande. Ferramentas inteligentes tornam possível explorar possibilidades que antes seriam inviáveis”.

Preservação do patrimônio histórico

A tecnologia também tem papel crucial na preservação do passado. Um artigo da revista da Universidade Umm Al-Qura , na Arábia Saudita, destaca que redes neurais estão sendo utilizadas em projetos de restauração de patrimônio histórico, identificando danos estruturais invisíveis ao olhar humano. Dessa forma, a IA ajuda não apenas a construir o futuro, mas a preservar nossa história.

O futuro da arquitetura com IA

Com edifícios mais eficientes, cidades inteligentes e arquitetos mais focados no essencial, a inteligência artificial está revolucionando a forma como concebemos e habitamos nossos espaços. “O futuro não é substituir o humano, mas ampliar nossa capacidade de transformar o imaginário em realidade”, conclui Suzana Araújo.