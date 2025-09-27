Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Quilos Mortais': Tommy pesava 290 kg, usava respirador e mudou de vida após cirurgia

Participante enfrentou traumas do passado, perdeu quase 100 quilos e contou com apoio da namorada para recomeçar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19:28

Tommy, do 'Quilos Mortais'
Tommy, do 'Quilos Mortais' Crédito: Reprodução/Record

O reality show "Quilos Mortais" já acompanhou inúmeras histórias marcantes de superação, e a de Tommy Johnson foi uma das que mais emocionaram os telespectadores. Aos 38 anos, ele chegou ao programa pesando 290 quilos, em uma condição tão delicada que precisava de respirador para sobreviver e já não conseguia se manter em pé sozinho.

A única atividade que ainda conseguia realizar sem ajuda era tomar banho. As dores intensas nos joelhos e nas costas limitavam seus movimentos e o afastavam de uma vida minimamente funcional. Ao procurar o Dr. Nowzaradan, o famoso médico do programa, Tommy precisou não apenas enfrentar a dieta rigorosa, mas também encarar os traumas que o levaram ao transtorno alimentar grave.

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa elogia Belo por estreia em nova novela da Globo: 'Grandioso em tudo que faz'

Gracyanne Barbosa elogia Belo por estreia em nova novela da Globo: 'Grandioso em tudo que faz'

Imagem - Gabriela Duarte se explica após repost polêmico sobre Gilberto Gil e Caetano Veloso

Gabriela Duarte se explica após repost polêmico sobre Gilberto Gil e Caetano Veloso

Imagem - Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

A história do norte-americano foi marcada por dificuldades desde cedo. Ele perdeu o pai alcoólatra aos oito anos e cresceu em um ambiente familiar violento. Aos 18, já havia ultrapassado os 200 quilos. O excesso de peso foi se agravando com o tempo, até que chegou ao limite em que sua saúde e sua vida estavam em risco.

Seguindo a orientação médica, Tommy adotou uma dieta de déficit calórico e passou por acompanhamento psicológico. Em poucos meses, conseguiu eliminar 32 quilos, o que o tornou apto a realizar a cirurgia bariátrica.

'Quilos Mortais': veja a história de Tommy, que pesava 290 quilos

O reality show "Quilos Mortais" já acompanhou inúmeras histórias marcantes de superação, e a de Tommy Johnson foi uma das que mais emocionaram os telespectadores por Reprodução/Record
Aos 38 anos, ele chegou ao programa pesando 290 quilos, em uma condição tão delicada que precisava de respirador para sobreviver e já não conseguia se manter em pé sozinho por Reprodução/Record
As dores intensas nos joelhos e nas costas limitavam seus movimentos e o afastavam de uma vida minimamente funcional por Reprodução/Record
A única atividade que ainda conseguia realizar sem ajuda era tomar banho por Reprodução/Record
Ao procurar o Dr. Nowzaradan, o famoso médico do programa, Tommy precisou não apenas enfrentar a dieta rigorosa, mas também encarar os traumas que o levaram ao transtorno alimentar grave por Reprodução/Record
A história do norte-americano foi marcada por dificuldades desde cedo. Ele perdeu o pai alcoólatra aos oito anos e cresceu em um ambiente familiar violento por Reprodução/Record
Um dos principais pilares em sua jornada foi a namorada, Amanda, que já havia perdido um parceiro para a obesidade e não queria viver a mesma dor novamente. Ao lado dele, foi fundamental para que, em menos de um ano, Tommy conseguisse perder quase 100 quilos por Reprodução/Record
Após sua participação no programa, Tommy preferiu se afastar das redes sociais por Reprodução/Record
Sua última publicação no Facebook foi em 2020, mostrando apenas uma foto de rosto, sem revelar se deu continuidade à transformação iniciada no "Quilos Mortais" por Reprodução/Record
Seguindo a orientação médica, Tommy adotou uma dieta de déficit calórico e passou por acompanhamento psicológico por Reprodução/Record
Em poucos meses, conseguiu eliminar 32 quilos, o que o tornou apto a realizar a cirurgia bariátrica  por Reprodução/Record
Aos 18, já havia ultrapassado os 200 quilos. O excesso de peso foi se agravando com o tempo, até que chegou ao limite em que sua saúde e sua vida estavam em risco por Reprodução/Record
1 de 12
O reality show "Quilos Mortais" já acompanhou inúmeras histórias marcantes de superação, e a de Tommy Johnson foi uma das que mais emocionaram os telespectadores por Reprodução/Record

Um dos principais pilares em sua jornada foi a namorada, Amanda, que já havia perdido um parceiro para a obesidade e não queria viver a mesma dor novamente. Ao lado dele, foi fundamental para que, em menos de um ano, Tommy conseguisse perder quase 100 quilos.

Após sua participação no programa, Tommy preferiu se afastar das redes sociais. Sua última publicação no Facebook foi em 2020, mostrando apenas uma foto de rosto, sem revelar se deu continuidade à transformação iniciada no "Quilos Mortais".

Leia mais

Imagem - 5 mitos e verdades sobre doação de órgãos que você precisa saber

5 mitos e verdades sobre doação de órgãos que você precisa saber

Imagem - Veja como tornar a amamentação mais fácil e saudável

Veja como tornar a amamentação mais fácil e saudável

Imagem - PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios

PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Por onde anda Dr. Now, de Quilos Mortais? Aos 80 anos, médico está com visual diferente

'Quilos Mortais': Tiffany chegou a 305 kg, perdeu 135 kg, mas voltou a engordar com recaída; veja como está hoje

'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje

Namorado termina com participante do 'Quilos Mortais' após decisão de emagrecer

Quilos Mortais: veja como estão tia e sobrinho que pesavam 564 kg

Tags:

Quilos Mortais

Mais recentes

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
Imagem - Zodíaco revela os signos mais mão de vaca: veja se o seu está na lista

Zodíaco revela os signos mais mão de vaca: veja se o seu está na lista
Imagem - Avril Lavigne morreu? Entenda a teoria da conspiração que circula há 20 anos

Avril Lavigne morreu? Entenda a teoria da conspiração que circula há 20 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês
01

Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês

Imagem - Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil
02

Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil

Imagem - Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto
03

Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto

Imagem - Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres
04

Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres