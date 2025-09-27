REALITY

'Quilos Mortais': Tommy pesava 290 kg, usava respirador e mudou de vida após cirurgia

Participante enfrentou traumas do passado, perdeu quase 100 quilos e contou com apoio da namorada para recomeçar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19:28

Tommy, do 'Quilos Mortais' Crédito: Reprodução/Record

O reality show "Quilos Mortais" já acompanhou inúmeras histórias marcantes de superação, e a de Tommy Johnson foi uma das que mais emocionaram os telespectadores. Aos 38 anos, ele chegou ao programa pesando 290 quilos, em uma condição tão delicada que precisava de respirador para sobreviver e já não conseguia se manter em pé sozinho.

A única atividade que ainda conseguia realizar sem ajuda era tomar banho. As dores intensas nos joelhos e nas costas limitavam seus movimentos e o afastavam de uma vida minimamente funcional. Ao procurar o Dr. Nowzaradan, o famoso médico do programa, Tommy precisou não apenas enfrentar a dieta rigorosa, mas também encarar os traumas que o levaram ao transtorno alimentar grave.

A história do norte-americano foi marcada por dificuldades desde cedo. Ele perdeu o pai alcoólatra aos oito anos e cresceu em um ambiente familiar violento. Aos 18, já havia ultrapassado os 200 quilos. O excesso de peso foi se agravando com o tempo, até que chegou ao limite em que sua saúde e sua vida estavam em risco.

Seguindo a orientação médica, Tommy adotou uma dieta de déficit calórico e passou por acompanhamento psicológico. Em poucos meses, conseguiu eliminar 32 quilos, o que o tornou apto a realizar a cirurgia bariátrica.

Um dos principais pilares em sua jornada foi a namorada, Amanda, que já havia perdido um parceiro para a obesidade e não queria viver a mesma dor novamente. Ao lado dele, foi fundamental para que, em menos de um ano, Tommy conseguisse perder quase 100 quilos.