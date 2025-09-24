Acesse sua conta
Gabriela Duarte se explica após repost polêmico sobre Gilberto Gil e Caetano Veloso

A filha de Regina Duarte esclareceu que compartilhou o conteúdo por engano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:59

Gabriela Duarte Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Gabriela Duarte se pronunciou na última terça-feira (23) após se envolver em uma polêmica nas redes sociais. A atriz, de 51 anos, havia compartilhado um post no Instagram que criticava cantores que se apresentaram na manifestação contra a PEC da Blindagem, realizada domingo (21) em Copacabana, chamando nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque de “decadentes”.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Gabriela explicou que não teve a intenção de repostar o conteúdo. “Estou muito chocada porque não repostei nada daquilo. Apertei o botão sem saber o que estava fazendo. Acho que é uma questão geracional, de não conhecer bem as funções novas da rede social”, afirmou.

A atriz destacou que não costuma abordar política em suas redes. “Nunca usei minhas redes para isso. Não ia me expor falando mal de pessoas que admiro profundamente, como Gil, Caetano e Chico. Imaginem”, completou.

Segundo Gabriela, o compartilhamento ocorreu devido a uma ferramenta recém-implantada na plataforma, que tem gerado confusão entre usuários. Ela reforçou que apagou as publicações e se desculpou com o público. “Talvez eu ainda não saiba lidar direito com o digital. Apertei sem querer mesmo. Aqui se trabalha com a verdade”, disse.

A manifestação em Copacabana contou com apresentações de diversos artistas, como Djavan, Paulinho da Viola, Lenine, Ivan Lins, Maria Gadú, Frejat, Marina Sena, Jorge Vercillo e o grupo Os Garotin. Caetano Veloso conduziu o ato, organizado em parte por sua esposa Paula Lavigne. Nenhum dos músicos recebeu pagamento pelo show.

O protesto, realizado no domingo, 21, ganhou repercussão internacional e fez parte de uma série de manifestações em várias cidades do país contra a PEC da Blindagem e possíveis medidas de anistia. Aprovado recentemente, o projeto estabelece regras que dificultam a prisão de parlamentares e abre caminho para a eventual anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em tentativa de golpe.

