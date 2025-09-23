7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:43
Em 23 de setembro é celebrado o Dia do Sorvete, um dos doces favoritos entre os brasileiros, especialmente nos dias de calor. E, para comemorar a data, nada melhor que saborear essa sobremesa fácil de fazer e que leva poucos ingredientes. Por isso, selecionamos 7 receitas de sorvetes cremosos e deliciosos para você se refrescar. Confira!
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, tampe e leve ao congelador por 3 horas. Depois, retire do congelador, disponha novamente no liquidificador e bata até obter uma consistência cremosa. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até dobrar de volume. Adicione o leite condensado e o leite em pó e bata novamente para incorporar. Por último, coloque a goiabada e misture com uma espátula. Transfira o sorvete para um recipiente, tampe e leve ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a banana, o leite, a canela e a essência de baunilha e bata até obter uma pasta homogênea. Transfira para um recipiente, adicione as nozes e misture. Tampe e leve ao congelador por 4 horas. Após, retire o sorvete do congelador, disponha em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque as amoras e o açúcar e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o leite e o chocolate branco e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione o creme de leite e misture. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas.
Após, retire o sorvete do congelador, disponha em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Junte a calda de amora e bata novamente para incorporar. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete
Calda
Sorvete
Em um liquidificador, coloque o leite integral, o leite condensado, o creme de leite e a polpa de maracujá e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Após, retire do congelador, disponha em uma batedeira e bata até dobrar de volume. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador.
Calda
Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda espessa e brilhante. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o sorvete. Leve ao congelador por mais 8 horas. Sirva em seguida.
Em uma panela de pressão, coloque o milho-verde, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água, espere esfriar e retire os grãos da espiga. Disponha em um liquidificador, adicione o leite, o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea.
Após, peneire a mistura e transfira para um recipiente com tampa. Leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 3 horas. Sirva em seguida.
Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até formar picos firmes, como um chantili. Acrescente o leite condensado e a essência de baunilha. Bata até obter um creme homogêneo. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Após, retire do congelador, disponha novamente na batedeira e adicione os biscoitos. Bata até obter uma consistência cremosa. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.