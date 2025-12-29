ESTILO DE VIDA

Coleção criada para Salvador dá origem a novo espaço de verão no Palacete Tirachapéu

Projeto assinado por Fause Haten reúne moda, arte, joias e objetos desenvolvidos especialmente para a capital baiana, no Centro Histórico

Gabriela Cruz

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:03

Fause Haten Crédito: divulgação

Não é de hoje que Fause Haten mantém uma relação profunda com Salvador. Há mais de 20 anos, o estilista e artista visual frequenta a cidade de forma constante, primeiro como visitante recorrente e, ao longo do tempo, também como morador e empreendedor. Essa trajetória ganhou um novo capítulo com a abertura de seu espaço de verão no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico.



A iniciativa nasce a partir da participação de Fause em um evento realizado no Palacete, quando apresentou sua mais recente coleção de joias. A interação com o ambiente, com a arquitetura e com o público foi decisiva para a criação do projeto, pensado como um espaço profundamente conectado à cidade. Mais do que uma loja, funciona como um território de experimentação, onde moda, arte e objetos se encontram em uma coleção criada exclusivamente para Salvador, feita para a cidade, a partir dela e para quem a vive.

No local, Fause amplia seu repertório criativo e apresenta, pela primeira vez de forma estruturada, objetos para casa que dialogam diretamente com sua produção artística. Entre os destaques estão os colares de parede e de mesa, peças de grande volume, únicos e exclusivos, que remetem às joias crioulas e aos balangandãs, agora reinterpretados como objetos decorativos. Pratos de madeira com frases e elementos dourados também integram a coleção, unindo artesanato, memória e poesia.

A série de cangas, que reproduzem pinturas feitas por Fause - como Axé, Eu não ando só, Hoje é dia, Afeto é mar, Samba de roda e Palacete - tem se destacado pela forte identificação do público com a estética e o discurso afetivo. Os desenhos, que partem de sua atuação como artista visual, aparecem também em roupas pensadas para o verão de Salvador, como kaftans e outras peças leves, que transitam entre o cotidiano e ocasiões especiais.

O espaço reúne ainda sua coleção de joias, roupas, bolsas e adereços, incluindo chaveiros e adornos para bolsas de design exclusivo inspirados nas baianas, nos dançarinos e dançarinas de axé e nos orixás, elementos que reforçam o vínculo simbólico e cultural com a cidade. São peças que revisitam o passado, mas com um olhar contemporâneo, traduzindo a visão singular de Fause Haten sobre Salvador, cidade que ele visita mensalmente, mantendo sua base criativa entre a capital baiana e São Paulo, onde tem Atelier na rua Bela Cintra, nos Jardins.