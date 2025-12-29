Acesse sua conta
Coleção criada para Salvador dá origem a novo espaço de verão no Palacete Tirachapéu

Projeto assinado por Fause Haten reúne moda, arte, joias e objetos desenvolvidos especialmente para a capital baiana, no Centro Histórico

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:03

Fause Haten
Fause Haten Crédito: divulgação

Não é de hoje que Fause Haten mantém uma relação profunda com Salvador. Há mais de 20 anos, o estilista e artista visual frequenta a cidade de forma constante, primeiro como visitante recorrente e, ao longo do tempo, também como morador e empreendedor. Essa trajetória ganhou um novo capítulo com a abertura de seu espaço de verão no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico.

A iniciativa nasce a partir da participação de Fause em um evento realizado no Palacete, quando apresentou sua mais recente coleção de joias. A interação com o ambiente, com a arquitetura e com o público foi decisiva para a criação do projeto, pensado como um espaço profundamente conectado à cidade. Mais do que uma loja, funciona como um território de experimentação, onde moda, arte e objetos se encontram em uma coleção criada exclusivamente para Salvador, feita para a cidade, a partir dela e para quem a vive.

Fause Haten

Arte assinada por Fause Haten por Divulgação
Fause Haten por Divulgação
Arte assinada por Fause Haten por Divulgação
Arte assinada por Fause Haten por Divulgação
Arte assinada por Fause Haten por Divulgação
Arte assinada por Fause Haten por Divulgação
Palacete Tirachapéu por Milena Palladino
Palacete Tirachapéu por Betto Jr
1 de 8
Arte assinada por Fause Haten por Divulgação

No local, Fause amplia seu repertório criativo e apresenta, pela primeira vez de forma estruturada, objetos para casa que dialogam diretamente com sua produção artística. Entre os destaques estão os colares de parede e de mesa, peças de grande volume, únicos e exclusivos, que remetem às joias crioulas e aos balangandãs, agora reinterpretados como objetos decorativos. Pratos de madeira com frases e elementos dourados também integram a coleção, unindo artesanato, memória e poesia.

A série de cangas, que reproduzem pinturas feitas por Fause - como Axé, Eu não ando só, Hoje é dia, Afeto é mar, Samba de roda e Palacete - tem se destacado pela forte identificação do público com a estética e o discurso afetivo. Os desenhos, que partem de sua atuação como artista visual, aparecem também em roupas pensadas para o verão de Salvador, como kaftans e outras peças leves, que transitam entre o cotidiano e ocasiões especiais.

O espaço reúne ainda sua coleção de joias, roupas, bolsas e adereços, incluindo chaveiros e adornos para bolsas de design exclusivo inspirados nas baianas, nos dançarinos e dançarinas de axé e nos orixás, elementos que reforçam o vínculo simbólico e cultural com a cidade. São peças que revisitam o passado, mas com um olhar contemporâneo, traduzindo a visão singular de Fause Haten sobre Salvador, cidade que ele visita mensalmente, mantendo sua base criativa entre a capital baiana e São Paulo, onde tem Atelier na rua Bela Cintra, nos Jardins.

Aberto de terça a domingo, o espaço de verão de Fause Haten no Palacete Tirachapéu funciona no mesmo horário do complexo, das 12 as 20h, e convida o público a vivenciar um universo onde roupas, joias, objetos, palavras e poesia se encontram. Um gesto de afeto transformado em produto.

Tags:

Fause Haten

