Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:00
Um susto marcou os bastidores de Êta Mundo Melhor! nesta semana. Davi Malizia, de apenas 10 anos, intérprete do personagem Samir, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência após uma crise de apendicite.
O ator mirim começou a sentir fortes dores na noite de sexta-feira (19) e foi levado ao hospital, onde passou pela operação no sábado (20). Segundo a família, o procedimento correu bem e ele deve receber alta já nesta segunda-feira (22).
Apesar da recuperação tranquila, Davi ficará em repouso em casa e só deve retomar as gravações no dia 29 de setembro. As cenas que ele participaria nesta semana foram reorganizadas e adiadas pela produção da novela.
Davi Malizia, ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!'
Para tranquilizar os fãs, o artista publicou um vídeo agradecendo o carinho do público e dos colegas de elenco: “Gente, muito obrigada pelas mensagens. Daqui a pouco estou aí”, disse, sorridente.
Com o afastamento temporário, a equipe precisará adaptar o cronograma de gravações até o retorno do jovem ator.