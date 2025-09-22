NOVELA DAS 6

Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações

Aos 10 anos, Davi Malizia passou por cirurgia após sentir fortes dores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:00

Davi Malizia, de 'Êta Mundo Melhor!', em hospital Crédito: Reprodução/Instagram

Um susto marcou os bastidores de Êta Mundo Melhor! nesta semana. Davi Malizia, de apenas 10 anos, intérprete do personagem Samir, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência após uma crise de apendicite.

O ator mirim começou a sentir fortes dores na noite de sexta-feira (19) e foi levado ao hospital, onde passou pela operação no sábado (20). Segundo a família, o procedimento correu bem e ele deve receber alta já nesta segunda-feira (22).

Apesar da recuperação tranquila, Davi ficará em repouso em casa e só deve retomar as gravações no dia 29 de setembro. As cenas que ele participaria nesta semana foram reorganizadas e adiadas pela produção da novela.

Para tranquilizar os fãs, o artista publicou um vídeo agradecendo o carinho do público e dos colegas de elenco: “Gente, muito obrigada pelas mensagens. Daqui a pouco estou aí”, disse, sorridente.