'João Kleber' virtual? Influenciadores faturam oferecendo testes de fidelidade online

Testes mostram “antes e depois” de relacionamentos e movimentam a internet como negócio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:23

O icônico “Para, para, para!” de João Kleber, que marcou gerações com o Teste de Fidelidade na televisão
O icônico “Para, para, para!” de João Kleber, que marcou gerações com o Teste de Fidelidade na televisão Crédito: Reprodução/Rede TV!

O icônico “Para, para, para!” de João Kleber, que marcou gerações com o Teste de Fidelidade na televisão, ganhou uma nova versão online. No TikTok e outras redes sociais, influenciadores começaram a oferecer testes de fidelidade virtuais, cobrindo desde mensagens de texto até videochamadas, com preços que variam de R$ 40 a R$ 250, dependendo da complexidade e duração do teste.

A influenciadora Bianca Santos, de 22 anos, começou como uma curiosa e hoje realiza até 30 testes por dia. Ela relata que a experiência inclui interações sutis com o alvo, sem envolvimento físico: “Ao final do teste, posso sugerir um encontro presencial, mas quem vai é a esposa. Nunca vou pessoalmente”. O método mostra o comportamento do parceiro antes e depois da provocação digital, revelando tendências de fidelidade ou traição.

Outro exemplo é Luiza Bertoncello, de 27 anos, que iniciou os testes para confirmar suspeitas pessoais e transformou a prática em negócio. Hoje, com uma equipe de 20 mulheres, ela garante sigilo total e reforça que o objetivo é informar, e não destruir relações. Segundo Luiza, apenas 4% dos homens testados permanecem fiéis ou não respondem às interações.

Os testes não são exclusivos para homens. Junior Araujo, de 26 anos, atende mulheres e cobra R$ 50 por dia de contato digital, podendo se estender por um mês. Já Pablo Loyo, com mais de 3 milhões de seguidores, produz vídeos gratuitos com interações selecionadas, acumulando milhões de visualizações e despertando curiosidade sobre comportamentos amorosos.

Apesar do sucesso, especialistas alertam para riscos legais e éticos. Ao O Globo, o advogado criminalista Fabio Manoel explicou que a prática pode se tornar crime se houver assédio, constrangimento ou invasão digital. A psicóloga Giselle Barreto ressalta que os testes digitais criam sensação de controle, mas não substituem comunicação honesta e saudável nos relacionamentos.

João Kleber pondera sobre a versão virtual: “O teste online pode funcionar, mas não tem a intensidade do olho no olho. É preciso cuidado, pois a internet pode criar reações que não refletiriam o comportamento real”.

Os testes de fidelidade digitais mostram, com ‘antes e depois’ das interações, como uma prática clássica da TV se transformou em um fenômeno lucrativo e polêmico nas redes sociais.

Tags:

Redes Sociais

