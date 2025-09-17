Manu Gavassi desabafa sobre críticas à aparência após maternidade: 'Está acabada'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:50
Manu Gavassi abriu o coração em entrevista publicada nesta terça-feira (16) e falou sobre os julgamentos que recebeu depois de se tornar mãe. Aos 32 anos, a atriz e cantora vive uma fase de descobertas ao lado da filha Nara, nascida em abril, fruto de seu relacionamento com o ator e modelo Jullio Reis, de 28 anos.
Segundo Manu, a maternidade não era um sonho antigo, já que sempre esteve muito focada na carreira. “Era o maior sonho da minha vida? Não. Sempre fui muito capricorniana, ambiciosa em relação ao meu trabalho. Tinha outras prioridades como uma jovem mulher. Mas é doido, porque a gente vai crescendo e os sonhos também vão mudando”, contou à Glamour.
A artista também revelou ter enfrentado o chamado “baby blues” — um quadro de tristeza que muitas mulheres passam no pós-parto. Hoje, cinco meses depois, diz ter superado o período delicado com apoio do companheiro e da mãe, e encara tudo com mais leveza.
Manu Gavassi
No entanto, Manu também precisou lidar com críticas sobre sua aparência. Ela relembrou um episódio em que, após postar uma foto simples com a filha, recebeu comentários maldosos. “Postei uma foto na feira com a Nara. Estava me sentindo gatíssima, mas tive que ler coisas como: ‘Meu Deus, ela está acabada, envelheceu 30 anos’. Por um segundo, duvidei de que estava realmente bem”, desabafou.
Recentemente, a cantora também mudou o visual, abandonando os fios lisos para assumir os cachos naturais. A escolha foi simbólica: um recado que ela quer deixar para a filha. “Que ela não se valide pelo olhar do outro”, afirmou.