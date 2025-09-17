FAMOSOS

Manu Gavassi desabafa sobre críticas à aparência após maternidade: 'Está acabada'

Cantora de 32 anos está em nova fase ao lado da filha Nara, fruto do relacionamento com Jullio Reis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:50

Nara, é fruto do relacionamento de Manu Gavassi com Jullio Reis Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Manu Gavassi abriu o coração em entrevista publicada nesta terça-feira (16) e falou sobre os julgamentos que recebeu depois de se tornar mãe. Aos 32 anos, a atriz e cantora vive uma fase de descobertas ao lado da filha Nara, nascida em abril, fruto de seu relacionamento com o ator e modelo Jullio Reis, de 28 anos.

Segundo Manu, a maternidade não era um sonho antigo, já que sempre esteve muito focada na carreira. “Era o maior sonho da minha vida? Não. Sempre fui muito capricorniana, ambiciosa em relação ao meu trabalho. Tinha outras prioridades como uma jovem mulher. Mas é doido, porque a gente vai crescendo e os sonhos também vão mudando”, contou à Glamour.

A artista também revelou ter enfrentado o chamado “baby blues” — um quadro de tristeza que muitas mulheres passam no pós-parto. Hoje, cinco meses depois, diz ter superado o período delicado com apoio do companheiro e da mãe, e encara tudo com mais leveza.

Manu Gavassi 1 de 7

No entanto, Manu também precisou lidar com críticas sobre sua aparência. Ela relembrou um episódio em que, após postar uma foto simples com a filha, recebeu comentários maldosos. “Postei uma foto na feira com a Nara. Estava me sentindo gatíssima, mas tive que ler coisas como: ‘Meu Deus, ela está acabada, envelheceu 30 anos’. Por um segundo, duvidei de que estava realmente bem”, desabafou.