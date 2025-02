DE VOLTA AO NATURAL

Carolina Dieckmann, Manu Gavassi e mais: Veja 5 famosas que decidiram retirar o silicone

Prática tem se tornado cada vez comum na busca por um visual mais natural

Elis Freire

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 18:19

Manu Gavassi Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O explante de silicone, procedimento que realiza a remoção das próteses mamárias, tem sido muito mais procurado nos consultórios de cirurgias plásticas. O silicone, antes um pré requisito de beleza e feminilidade, não é mais a regra e diversas famosas buscam por um visual mais natural em seus corpos. >

Além disso, questões de saúde também podem influenciar na decisão de retirar a prótese dos seios. A Síndrome ASIA (batizada na internet como "doença do silicone") foi relatada por algumas das celebridades. Nesta condição, o implante desencadeia problemas no sistema imunológico, sendo propício o desenvolvimento de doenças.>

O CORREIO foi atrás das histórias de 5 famosas brasileiras que optaram pelo chamado explante de silicone>

1) Carolina Dieckmann>

Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma das primeiras celebridades do país a retirar o silicone dos seios foi a atriz , Carolina Dieckmann, em 2022. Em entrevista, a artista abriu o coração e contou que fez o explante de silicone para buscar se reconectar consigo mesma. Mesmo satisfeita com os seios maiores quando realizou o procedimento estético, ela avaliou que não tinha mais a ver com ela. "Não me representava", afirmou.>

2) Manu Gavassi>

A ex-BBB Manu Gavassi já revelou que nunca se sentiu bem com as próteses de silicone. Quando passou pela cirurgia de aumento, Manu tinha 24 anos, e considera que a decisão ocorreu quando era muito nova. Em 2023, aos 30 anos, a cantora questionou os padrões estéticos e optou pelos seios naturais.>

3) Evelyn Regly>

Evelyn Regly Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Já a influenciadora Evelyn Regly fez o explante por questões de saúde. A influenciadora digital precisou remover suas próteses após várias complicações que se desenvolveram com a colocação do silicone. “Foram 9 meses com seios abertos, correndo risco de infecção. Inúmeras idas à emergência e a médicos como mastologista, infectologista... Fui do sonho ao pesadelo”, desabafou em um post no Instagram.>

4) Virginia Cavendish>

virginia cavendish Crédito: Reprodução

A atriz, que sempre teve seios grandes, contou que decidiu colocar as próteses por pressão estética. Porém, Virginia se livrou do silicone no ano passado. "Quando fui fazer o 'Lisbela', eu emagreci muito (...) e o peito ficou bem menorzinho. Mas era moda [colocar prótese de silicone]. Eu estava com 32 anos na época. Fui e coloquei, mas bem alienada, não perguntei nada. 10 ou 12 anos depois eu não estava satisfeita”, relatou.>

5) Fernanda Neute >

Fernanda Neute Crédito: Reprodução / Redes Sociais