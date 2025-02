TRAIÇÃO DUPLA?

Separação de ex-presidente da Viradouro e novo affair causam burburinho; entenda

Influencer e escritora, Thamires Hauch anunciou fim do casamento com Marcelinho Calil

Elis Freire

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 16:35

Marcelinho Calil e Thamires Hauch / Marcella Alves Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um burburinho se instaurou nas redes sociais mesmo antes do anúncio da separação do ex-presidente da Viradouro Marcelinho Calil e a influencer Thamires Hauch nesta segunda-feira (10). A crise entre a autora do best-seller Faça o Amor Ser Fácil (2021) e o filho de Marcelo Calil Petrus, atual presidente de honra da escola de samba, já geravam rumores nas redes sociais desde de dezembro. >

Isso porque, o chefão da Viradouro estaria se envolvendo com a porta-bandeira do Salgueiro, Marcella Alves. O affair entre escolas diferentes se tornou uma espécie de novo Romeu e Julieta nos bastidores do carnaval do Rio de Janeiro. Além disso, o romance, no início, teria sido um caso extraconjugal. >

Nesta segunda (10),Thamires confirmou o fim da relação e comentou os rumores do novo affair. O ex-casal tem um filho chamado Matteo, que vai completar 1 ano em abril. >

"Sim, me separei, e é muito recente. Não vou entrar em detalhes. Eu só quero virar essa página e viver essa vida com meu filho... . Não quero saber de nada, só quero seguir minha vida. 'Thamires, por que você não falou há um mês? Há duas semanas?'... porque eu estava casada. Eu estava vendo minha vida virar um palco. Logo eu, que sempre fui muito reservada. Vi vídeos na outra rede especulando sobre a relação, e fiquei apavorada, mas ainda estava casada. Então, não escondi nada, ainda que fosse meu direito", declarou ela.>

Quem é Thamires Hauch?

Thamires reúne 1,7 milhões de seguidores no Instagram e tem quase dois mil vídeos abordando questões de autoestima feminina, principalmente sobre relacionamentos amorosos. A ex-musa fitness escreveu livros e posta vídeos na internet sobre relacionamentos amorosos.>

Ela também é autora do best-seller Faça o Amor Ser Fácil (2021) e do livro À Flor da Pele (2024). Thamires ainda mantém em sua bio do Instagram o sobrenome do ex-marido.>

Quem é Marcelinho Petrus?

Marcelinho é neto do contraventor Antônio Petrus Kalil, o Turcão, que morreu em 2019. Seu pai é Marcelo Calil Petrus, atual presidente de honra da Viradouro.>

Marcelinho assumiu a escola em 2017 e a viu em sua presidência subir para o Grupo Especial, vencer o Carnaval de 2020 e estar entre as três primeiras colocadas desde então. Ele deixou o cargo após a folia de 2023 e assumiu o posto de diretor executivo; a agremiação foi novamente campeã em 2024. Marcelinho mantém as fotos com a ex em seu perfil.>

Quem é Marcella Alves?

Marcella Alves é porta bandeira nota 10 do Salgueiro Crédito: Reprodução / Redes Sociais