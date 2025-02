LÁ EM CIMA

Milionária e com 25kg a menos, Juliette fala sobre sua autoestima

A ex-BBB já teve problemas com a imagem na adolescência, mas agora gosta do que vê

Aos 35 anos e com dezenas de milhões na conta, Juliette abriu o coração sobre a sua autoestima ao longo da vida. Em entrevista ao podcast da Foquinha, a ex-BBB contou que na adolescência sua relação com a aparência era outra, mas que passou a se "olhar de outro ângulo" em relação a própria aparência quando se tornou uma celebridade. >

Ela ainda revelou que se acha ainda mais bonita quando se vê pelada. "Antes eu não ligava muito para algumas coisas que hoje eu ligo. Mas eu me acho gata, gostosa, de verdade. Quem achar, bom, quem não achar, problema... Mas eu me acho maravilhosa. E me acho mais bonita pelada. Não fico me olhando, mas se olhar, eu gosto, acho bom, acho chique", destacou a cantora. >