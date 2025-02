ASSISTA

'Trap do trepa-trepa': Heloísa Périssé se envergonha ao ver filha cantar letra de música

Atriz e apresentadora, Luisa Perissé também compõe músicas com teor sexual

Elis Freire

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 14:38

Heloísa Périssé e sua filha Luisa Crédito: Reprodução

Heloísa Périssé e sua filha Luisa, de 25 anos, foram convidadas no programa Pé no Sofá Pod e fizeram a internet cair na risada. Isso porque um corte da jovem cantando uma música de sua autoria viralizou nas redes sociais. Nas imagens, Heloísa aparece envergonhada enquanto sua filha canta um trap de teor sexual. >

“O que sua filha faz que você diz ‘gente, criada no leite ninho fazendo isso’?”, perguntou Flávia Alessandra, umas das apresentadoras. De cara, Périssé responde que são as músicas cantadas por Luisa e a jovem então questiona se pode cantar o “Trap do trepa-trepa”. >

“É o trap do trepa trepa, é o trap do trepa trepa, tu trepa ou não trepa?! Tu trepa no trepa trepa. Tu não gosta de mim? Tepa. Diz que não é minha fã? Tepa. Unha de fibra, whisky e Red Bull e calcinha de fita enfiada no trepa trepa”, começa a cantar Luisa.>

E então, a mãe Heloísa se envergonha mais ainda ao ver sua herdeira completar a canção: “Tira a cueca! Se não for Calvin Klein; eca. Hoje eu estou muito sapeca. Vem cá menino comer minha trepa-trepa!”, completa, em ritmo de rap.>

Assista:>

Tal mãe, tal filha

Os internautas comentaram que a jovem tem uma energia semelhante às personagens de humor da mãe, interpretadas na televisão. Tati, vivida por Heloísa em Escolinha do professor Raimundo foi uma das comparadas a Luisa. “A Heloísa pariu a personagem dela”, comentou um internauta. “Ela não é filha da Heloísa, é filha da Tati”, brincou outra.>