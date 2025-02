REGIME ABERTO

Suzane von Richthofen se muda para cidade do interior de SP e moradores se assustam

Coluna do jornal O Globo detalhou reação de moradores de município com 18 mil habitantes com chegada da ex-presidiária

Elis Freire

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 20:27

Suzane Von Richthofen estaria morando em Águas de Lindóia, no interior de SP Crédito: Reprodução

O município de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, nunca esteve tão agitado. Há cerca de 93 quilômetros de Campinas, a cidade estaria abrigando Suzane von Richthofen, presa em 2006 por matar a mãe e o pai. Segundo a coluna True Crime do jornal O Globo, ela teria sido vista com frequência no município de apenas 18 mil habitantes e os moradores têm se mostrado assustados com a sua presença. Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato, ela atualmente ela cumpre o restante da pena em regime aberto. >

Suzane morava em Bragança Paulista com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, mas teria resolvido se mudar por conta da aprovação de Felipe em um concurso. Agora, ainda conforme a coluna, ele atua como médico em um hospital da cidade. >

A ex-presidiária já teria sido flagrada tomando banho nas cachoeiras da Serra da Mantiqueira e em um dos salões de beleza mais movimentados da região, onde fez uma escova. Uma moradora relatou ao blog que as clientes que estavam no local foram embora com a chegada dela. >

Ela também teria visitado a tradicional feira de rua do município, escolhendo frutas e legumes. De acordo com o blog True Crime, por se tratar de uma cidade pequena, ela tem chamado a atenção dos demais moradores, que registram fotos e as compartilham nos grupos de WhatsApp. “Águas de Lindóia recebe uma ilustre psicopata para ser sua nova moradora”, escreveu um lindoiense nos stories do Instagram.>

Várias mudanças

Esta seria a terceira mudança de Suzane desde que deixou a Penitenciária de Tremembé, na Grande São Paulo, em janeiro de 2023, para cumprir o restante da pena em liberdade. De início, ela morou em Angatuba, na Região Metropolitana de Itapetininga, onde vivia com o marceneiro Rogério Olberg, seu marido na época. >