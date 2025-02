CARINHO DE CRAQUE

Ludmilla mostra presente especial de Vini Jr. para a filha e se emociona

Jogador enviou lembrança personalizada para Zuri, bebê que da cantora espera com a esposa Brunna Gonçalves

Elis Freire

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 20:02

Ludmilla e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Um presente especial, com um bilhete carinhoso, vindo de alguém querido. Isso foi o que Ludmilla ganhou do jogador Vini Jr., do Real Madrid, para a filha Zuri. Emocionada, a cantora mostrou no Instagram a lembrança recebida para a pequena que espera com a esposa Brunna Gonçalves: um pequeno uniforme do time espanhol autografado pelo craque. >

"Eu fico derretida, gente", escreveu na legenda da publicação. No recado, o presente para a futura menina dizia: "Para Zuri. Beijos com muito carinho do titio".>

Ludmilla mostra presente de Vini Jr. para filha Crédito: Reprodução / Redes Sociais