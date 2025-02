ENTENDA

Fernanda Torres já se arrependeu da carreira de atriz e teve de tomar uma decisão estratégica

Em entrevista, a atriz contou que pensou em desistir da carreira

Elis Freire

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 18:31

Fernanda Torres Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Até Fernanda Torres já pensou em desistir da carreira. Por conta da dependência de ser chamada para trabalhos para o cinema ou televisão, a renomada artista de 59 anos revelou, em entrevista, que chegou a se arrepender da profissão de atriz. >

A filha de Fernanda Montenegro explicou que foi a partir dessa sensação de arrependimento que ela resolveu tomar uma decisão estratégica na sua vida profissional: expandir sua carreira para outras áreas, como a escrita. "Estava cansada da dependência do convite [para poder atuar]. É necessário que alguém queira você. Pensei: 'não quero viver assim, quero fazer minhas próprias coisas'. Foi então que comecei a escrever roteiros, depois livros e percebi que uma coisa ajudava a outra", explicou Torres, em entrevista à atriz Jessica Chastain.>

Além disso, Fernanda contou que não gosta do filme "Eu Sei que Vou Te Amar", um de seus papeis mais marcantes. Pela atuação no longa, ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannnes. A brasileira, porém, revelou que não é muito "fã" do longa.>

Segundo a atriz, ela sente incômodo com a representação de "homens fracos" em filmes nos quais as mulheres ocupam posições de poder. "As mulheres, hoje em dia, têm muito mais espaço, mas, ao mesmo tempo, existe o clichê nos filmes de que os homens são fracos. Eu não suporto isso", argumentou. >

“Se você cria mulheres poderosas, os homens acabam sendo retratados como idiotas. Acho que esse é o problema de hoje. Quando vejo um filme em que o homem é um idiota, fico irritada”, completou. >