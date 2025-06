ACIDENTE

Espada falha e explode na mão de jovem em Cruz das Almas; veja vídeo

Caso foi registrado na noite de domingo (22)

Wendel de Novais

Publicado em 23 de junho de 2025 às 09:19

Acidente foi registrado em vídeo na noite de domingo (22) Crédito: Reprodução

Um acidente grave foi registrado em Cruz das Almas na noite de domingo (22), durante uma guerra de espadas. Uma espada falhou e explodiu na mão de um jovem que a carregava, no bairro de Copian, no meio dos festejos juninos. A ocorrência foi registrada em vídeo onde é possível ver o jovem correndo com a espada na mão na hora que ela explode. >

Após a explosão, o rapaz se desespera e corre no sentido contrário em busca de atendimento. A vítima foi socorrida de maneira imediata e levada por pessoas da região para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ainda assim, de acordo com informações iniciais, o acidente gerou ferimentos graves e o dedo do jovem precisou ser amputado.>

Depois de ser atendido, o jovem ainda gravou um vídeo para tranquilizar familiares conhecidos sobre seu estado de saúde. "Galera, como todos sabem, teve esse acontecido comigo. Mas, graças a Deus, eu estou bem", afirmou o jovem, destacando que estava recebendo atendimento e mostrando a mão enfaixada após o ocorrido. >