Jovem é detida por envenenar comida da mãe na Bahia

Adolescente colocou substância raticida em dois pães

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:54

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida por tentar matar a mãe, de 42 anos, por envenenamento no bairro Novo São Caetano, em Itabuna, no sul da Bahia. 

Segundo relato da vítima, a filha colocou substância raticida em dois pães que ela consumia, mas a ação foi percebida a tempo, e a mulher foi encaminhada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Itabuna, cumpriu na terça-feira (12) mandado de busca e apreensão contra a jovem. Ela é investigada por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado. O caso aconteceu em 8 de maio deste ano.

A apreensão da adolescente foi decretada pela Vara da Infância e da Juventude da comarca de Itabuna e realizada na presença da genitora e da advogada da jovem. Após os procedimentos legais, a garota será encaminhada à Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

