TEMPO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para cidades no sul da Bahia; veja previsão

Aviso vale até quarta (13)

Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:50

Porto Seguro Crédito: Imagem: Joa Souza | Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (12) um novo alerta amarelo de acumulado de chuvas para parte do sul baiano. O aviso significa perigo potencial e é válido até quarta-feira (13). Ao todo, 15 cidades serão afetadas.

A previsão é de chuvas intensas - entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A orientação é evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades sob alerta de chuva:

Alcobaça

Belmonte

Buerarema

Canavieiras

Caravelas

Ilhéus

Itabuna

Mascote

Porto Seguro

Prado

Santa Cruz Cabrália

Santa Luzia

São José da Vitória

Una