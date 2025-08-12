Inmet emite alerta de chuvas intensas para cidades no sul da Bahia; veja previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:50
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (12) um novo alerta amarelo de acumulado de chuvas para parte do sul baiano. O aviso significa perigo potencial e é válido até quarta-feira (13). Ao todo, 15 cidades serão afetadas.
A previsão é de chuvas intensas - entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A orientação é evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Alcobaça
Belmonte
Buerarema
Canavieiras
Caravelas
Ilhéus
Itabuna
Mascote
Porto Seguro
Prado
Santa Cruz Cabrália
Santa Luzia
São José da Vitória
Una
Uruçuca