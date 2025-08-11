Inmet emite novo alerta de queda de temperatura para 159 cidades baianas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:31
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na noite de domingo domingo (10) um novo alerta de declínio de temperatura e aumentou o número de cidades baianas afetadas - antes era de 135, mas subiu para 159.
Alguns dos municípios sob aviso são Vitória da Conquista, Lençóis e Juazeiro. A previsão é que os termômetros das cidades registrem uma queda de 3ºC a 5ºC até a manhã desta segunda-feira (11).
O distrito de Delfino, no centro-norte baiano, foi o mais frio do estado no fim de semana. A região bateu 12.1ºC, conforme registro do Inmet, no sábado (9). Em seguida, aparecem Vitória da Conquista, com 12.5ºC, Belmonte e Correntina, ambos com 13.3ºC.
Quais as cidades mais frias da Bahia?
Abaíra
América Dourada
Anagé
Andaraí
Aracatu
Barra da Estiva
Barra do Choça
Barra do Mendes
Barro Alto
Belo Campo
Boa Nova
Boa Vista do Tupim
Bom Jesus da Lapa
Bom Jesus da Serra
Boninal
Bonito
Boquira
Botuporã
Brotas de Macaúbas
Brumado
Caatiba
Caculé
Caetanos
Caetité
Cafarnaum
Campo Formoso
Canarana
Candiba
Cândido Sales
Caraíbas
Caravelas
Carinhanha
Casa Nova
Caturama
Central
Condeúba
Contendas do Sincorá
Cordeiros
Dário Meira
Dom Basílio
Encruzilhada
Érico Cardoso
Feira da Mata
Gentio do Ouro
Guajeru
Guanambi
Guaratinga
Ibiassucê
Ibicoara
Ibicuí
Ibipeba
Ibipitanga
Ibiquera
Ibirapuã
Ibitiara
Ibititá
Ibotirama
Igaporã
Iguaí
Ipupiara
Iramaia
Iraquara
Irecê
Itaeté
Itagi
Itaguaçu da Bahia
Itamaraju
Itambé
Itanhém
Itapetinga
Itarantim
Itororó
Ituaçu
Iuiu
Jacaraci
Jacobina
Jaguarari
Jequié
João Dourado
Juazeiro
Jucuruçu
Jussara
Jussiape
Lafaiete Coutinho
Lagoa Real
Lajedão
Lajedinho
Lajedo do Tabocal
Lapão
Lençóis
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Macarani
Macaúbas
Maetinga
Maiquinique
Malhada
Malhada de Pedras
Manoel Vitorino
Maracás
Marcionílio Souza
Matina
Medeiros Neto
Miguel Calmon
Mirangaba
Mirante
Morpará
Morro do Chapéu
Mortugaba
Mucugê
Mucuri
Mulungu do Morro
Mundo Novo
Nova Canaã
Nova Redenção
Novo Horizonte
Oliveira dos Brejinhos
Ourolândia
Palmas de Monte Alto
Palmeiras
Paramirim
Paratinga
Piatã
Pilão Arcado
Pindaí
Piripá
Piritiba
Planaltino
Planalto
Poções
Presidente Dutra
Presidente Jânio Quadros
Remanso
Riacho de Santana
Ribeirão do Largo
Rio de Contas
Rio do Antônio
Rio do Pires
Ruy Barbosa
São Gabriel
Seabra
Sebastião Laranjeiras
Sento Sé
Serra do Ramalho
Sobradinho
Souto Soares
Tanhaçu
Tanque Novo
Tapiramutá
Tremedal
Uibaí
Umburanas
Urandi
Utinga
Várzea Nova
Vereda
Vitória da Conquista
Wagner
Xique-Xique