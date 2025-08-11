AUMENTOU LISTA

Inmet emite novo alerta de queda de temperatura para 159 cidades baianas

Declínio será de até 5ºC

Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:31

Neblina em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/TV Bahia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na noite de domingo domingo (10) um novo alerta de declínio de temperatura e aumentou o número de cidades baianas afetadas - antes era de 135, mas subiu para 159.

Alguns dos municípios sob aviso são Vitória da Conquista, Lençóis e Juazeiro. A previsão é que os termômetros das cidades registrem uma queda de 3ºC a 5ºC até a manhã desta segunda-feira (11).

O distrito de Delfino, no centro-norte baiano, foi o mais frio do estado no fim de semana. A região bateu 12.1ºC, conforme registro do Inmet, no sábado (9). Em seguida, aparecem Vitória da Conquista, com 12.5ºC, Belmonte e Correntina, ambos com 13.3ºC.

Confira lista de cidades afetadas:

Abaíra

América Dourada

Anagé

Andaraí

Aracatu

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barro Alto

Belo Campo

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brotas de Macaúbas

Brumado

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Cafarnaum

Campo Formoso

Canarana

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Casa Nova

Caturama

Central

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Dário Meira

Dom Basílio

Encruzilhada

Érico Cardoso

Feira da Mata

Gentio do Ouro

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibicoara

Ibicuí

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapuã

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Iguaí

Ipupiara

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itaeté

Itagi

Itaguaçu da Bahia

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapetinga

Itarantim

Itororó

Ituaçu

Iuiu

Jacaraci

Jacobina

Jaguarari

Jequié

João Dourado

Juazeiro

Jucuruçu

Jussara

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Lajedão

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lapão

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Maracás

Marcionílio Souza

Matina

Medeiros Neto

Miguel Calmon

Mirangaba

Mirante

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Nova Canaã

Nova Redenção

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Piritiba

Planaltino

Planalto

Poções

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Remanso

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Ruy Barbosa

São Gabriel

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Sento Sé

Serra do Ramalho

Sobradinho

Souto Soares

Tanhaçu

Tanque Novo

Tapiramutá

Tremedal

Uibaí

Umburanas

Urandi

Utinga

Várzea Nova

Vereda

Vitória da Conquista

Wagner