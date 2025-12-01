VIOLÊNCIA

Dois homens morrem e três pessoas ficam feridas em ataque no interior da Bahia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro

Maysa Polcri

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:07

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Dois homens morreram em um ataque a tiros em Juazeiro, no norte da Bahia, na noite de domingo (30). Ítalo Alisson Lima da Silva, 29, e Juan Carlos Dantas Vargas, 21, estavam dentro de um carro quando foram vítimas dos disparos no bairro Santo Antônio. Além deles, outras três pessoas foram baleadas e encaminhadas para uma unidade de saúde.

De acordo com informações da Polícia Civil, as cinco pessoas estavam dentro do veículo quando foram atacadas por um homem armado, que utilizava uma motocicleta. O duplo homicídio é investigado pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro. Até esta publicação, os suspeitos não haviam sido identificados.

Duas mulheres e um homem que ficaram feridos no ataque foram encaminhados para o Hospital Universitário de Petrolina. As mulheres conseguiram sair do veículo após os disparos e foram localizadas por policiais militares na rua José Pititinga. O homem, também baleado, se apresentou na delegacia da cidade minutos após a ocorrência.