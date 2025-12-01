Acesse sua conta
Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Vítima foi identificada como Yago Vinícius de Souza Santana, de 18 anos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12:02

Passageiros de ônibus ficaram desesperados com os tiros
Passageiros de ônibus ficaram desesperados com os tiros Crédito: Reprodução

O jovem que foi executado com cerca de 70 tiros, em um crime que parou o trânsito da Rua 11 de Novembro, no bairro da Santa Cruz, em Salvador, foi identificado como Yago Vinícius de Souza Santana, de 18 anos. De acordo com informações policiais, ele foi retirado à força de uma festa paredão por traficante do Comando Vermelho (CV), que atiraram dezenas de vezes na cabeça da vítima na principal rua do bairro.

Um policial, que pede anonimato ao conversar com a reportagem, conta que a captura de Yago aconteceu longe do local em que foi morto. “Os criminosos do CV estavam em um paredão, quando localizaram esse rapaz. A gente nãos sabe ao certo qual paredão porque existe mais de um na região. No entanto, ele foi levado para rua principal, onde costumam executar as pessoas nesse tipo de crime”, conta a fonte.

Na Rua 11 de Novembro, inclusive, um crime semelhante foi registrado no ano passado. Dessa vez, no entanto, não há uma confirmação sobre a motivação. “O que a gente tem confirmado é que ele foi para o Tribunal do Crime. A situação está muito recente, mas trabalhamos com a hipótese de terem identificado ligação dele com facção rival, que é o mais provável pela violência do caso, e com a possibilidade de ser de lá e ter sido punido por alguma conduta”, completa o polícia.

Passageiros de ônibus ficaram desesperados com os tiros

O CORREIO teve acesso a um vídeo gravado dentro de um ônibus que foi impedido de passar no locar no momento do crime. Nas imagens, é possível ver os passageiros desesperados e abaixados no veículo enquanto dezenas de disparos são efetuados. No momento do desespero, alguns gritam ‘é muito tiro’ enquanto outros pedem calma.

Moradores e pessoas que circulavam na área ficaram assustados como a ‘chuva de disparos’ feita contra a vítima, que foi atingida, principalmente, na cabeça. Fontes policiais indicam que Yago Vinícius estava em um paredão quando foi localizado pelos criminosos, levado para o ‘Tribunal do Crime’ e ‘condenado’ pelos traficantes.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) respondeu em nota que foi acionada na manhã desta segunda-feira para averiguar o crime. No local, agentes constataram a presença do corpo da vítima encontrada sem vida. Por conta disso, isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realiza perícia.

A Polícia Civil da Bahia (PC), por sua vez, confirmou o caso e informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) vai investigar o caso, onde identificaram marcas de tiros. Diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.

