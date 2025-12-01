Acesse sua conta
Fundação Bradesco abre vagas gratuitas para curso técnico em Feira de Santana

Inscrições são gratuitas e seguem até 19 de dezembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12:18

A seleção é voltada para estudantes regularmente matriculados no Ensino Técnico, nos cursos de Agricultura e Agropecuária, e no Ensino Superior, no curso de Agronomia.
A seleção é voltada para estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio  Crédito: Shutterstock

A Fundação Bradesco abriu 35 vagas para o curso técnico em Agropecuária em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. As inscrições são gratuitas e seguem até 19 de dezembro de 2025, sendo retomadas entre 5 e 9 de janeiro de 2026, tanto de forma on-line quanto presencial.

As aulas iniciam em março de 2026. Podem se inscrever egressos do Ensino Médio ou estudantes que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio, com idade mínima de 16 anos na data da matrícula. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade.

Com carga horária de 1200 horas, o curso gratuito oferece ênfase no aprendizado prático em áreas como Produção Animal, Produção Vegetal, Agroindústria e Gestão do Agronegócio. O profissional formado poderá atuar em propriedades rurais, cooperativas, empresas agropecuárias, instituições de extensão e pesquisa, agroindústrias e órgãos de defesa sanitária.

O processo seletivo é composto por duas etapas: a primeira consiste em uma prova de conhecimentos em Matemática e Língua Portuguesa, seguida de entrevista com a equipe técnico-pedagógica da escola.

Mais informações estão disponíveis na escola da Fundação Bradesco em Feira de Santana, localizada na Rodovia BR 116 Norte – Fazenda Nossa Senhora Aparecida, S/N – Zona Rural – Feira de Santana, BA, no site Link ou pelo telefone (75) 3226-1222.

Bahia Feira de Santana

