OPORTUNIDADE

IEL abre mais de 500 vagas com bolsas de até R$ 1,8 mil na Bahia; saiba como se candidatar

Há vagas para diversas áreas, incluindo administração, artes plásticas, biologia, biomedicina, ciências contábeis, comunicação social, direito e economia

Millena Marques

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:36

Bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1,8 mil Crédito: Shutterstock

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) abriu 523 vagas de estágio para diversas áreas na Bahia. Há oportunidades para estudantes de administração, artes plásticas, biologia, biomedicina, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, entres outros.

As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1,8 mil. As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Caculé, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibicaraí, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Salvador, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Os interessados devem fazer o cadastro no site do IEL.