IEL abre mais de 500 vagas com bolsas de até R$ 1,8 mil na Bahia; saiba como se candidatar

Millena Marques
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:36
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) abriu 523 vagas de estágio para diversas áreas na Bahia. Há oportunidades para estudantes de administração, artes plásticas, biologia, biomedicina, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, entres outros.
As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1,8 mil. As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Caculé, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibicaraí, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Salvador, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.
Como conseguir ser contratado no estágio?
Os interessados devem fazer o cadastro no site do IEL.
Através do Programa IEL de Estágios, mais de 1,5 milhão de estudantes encontram a oportunidade ideal. Apenas no primeiro semestre deste ano, foram mais de 55 mil estagiários no mercado de trabalho.