Coelba abre 135 vagas para curso gratuito da Escola de Eletricistas em cinco cidades baianas

Ipiaú, Jacobina e Porto Seguro terão turmas exclusivas para mulheres

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:26

Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba abriu inscrições para cinco novas turmas da Escola de Eletricistas, iniciativa gratuita realizada em parceria com o Senai Bahia. São 135 vagas distribuídas entre os municípios de Ipiaú, Jacobina, Luís Eduardo Magalhães, Remanso e Porto Seguro. As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro no site da companhia.

Ipiaú, Jacobina e Porto Seguro terão turmas exclusivas para o público feminino. Nas demais cidades, as turmas serão mistas. Cada unidade ofertará 27 vagas, com aulas previstas para iniciar em março, sempre no turno da noite, totalizando 540 horas de formação.

Como participar

É necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.

Desde 2018, a Escola de Eletricistas já formou mais de 2 mil profissionais na Bahia, alcançando 80% de empregabilidade. Entre os 2.125 formandos, 383 são mulheres, e 260 delas já foram contratadas pela Neoenergia Coelba, marcando um avanço significativo na inclusão feminina no setor elétrico. Com mais de 90 turmas concluídas, a iniciativa segue transformando vidas por meio da qualificação profissional gratuita e de qualidade.

Tags:

Emprego Coelba

