EMPREGO

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito da Escola de Eletricistas em cinco cidades baianas

Ipiaú, Jacobina e Porto Seguro terão turmas exclusivas para mulheres

Millena Marques

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:26

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba abriu inscrições para cinco novas turmas da Escola de Eletricistas, iniciativa gratuita realizada em parceria com o Senai Bahia. São 135 vagas distribuídas entre os municípios de Ipiaú, Jacobina, Luís Eduardo Magalhães, Remanso e Porto Seguro. As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro no site da companhia.

Ipiaú, Jacobina e Porto Seguro terão turmas exclusivas para o público feminino. Nas demais cidades, as turmas serão mistas. Cada unidade ofertará 27 vagas, com aulas previstas para iniciar em março, sempre no turno da noite, totalizando 540 horas de formação.

Como participar

É necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.