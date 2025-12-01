OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 137 vagas imediatas e salários de até R$ 15,4 mil

Edital contempla cargos nas áreas administrativa, jurídica, fiscal, saúde, educação e serviços gerais

Esther Morais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:07

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de União da Vitória, no Paraná, publicou edital com 137 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações iniciais variam entre R$ 1.719,24 e R$ 15.447,34, conforme o cargo.



As inscrições estarão abertas de 4 a 30 de dezembro, no site da SC Treinamentos, banca responsável pelo certame. A taxa custa R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 130 para nível superior. O boleto poderá ser pago até 31 de dezembro.

A prova objetiva foi marcada para 18 de janeiro de 2026. O concurso prevê ainda prova prática, em 1º de fevereiro de 2026, para candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas, além de prova de títulos para diversas funções de nível superior, como Advogado, Auditor Fiscal, Engenheiros, Farmacêutico, Psicólogo, Nutricionista, Instrutor de Música e médicos de várias especialidades.

O edital reúne vagas em diferentes áreas, como administrativa, saúde, educação, jurídica e fiscal.

Entre os cargos contemplados estão:

Saúde: Médico ESF, Pediatra, Ginecologista/Obstetra, Farmacêutico, Fonoaudiólogo (20h e 30h), Psicólogo, Técnico em Saúde Bucal, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias.

Educação: Profissional de Apoio Educacional, Instrutor de Música – Instrumentista, Merendeira.

Infraestrutura e serviços: Motorista, Operador de Máquinas, Mecânico Geral, Borracheiro, Carpinteiro/Pedreiro, Eletricista, Lavador/Lubrificador, Servente, Zelador e Vigia.

Área administrativa: Técnico Administrativo, Assistente em Contabilidade, Auditor Fiscal, Fiscal de Obras e Posturas, Agente de Trânsito, Vigilância e Fiscalização.

Carreiras técnicas e de engenharia: Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Técnico Agrícola e Técnico em Meio Ambiente.