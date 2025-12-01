Acesse sua conta
Aluno do Corpo de Bombeiros é preso por suspeita de matar jovem em posto de combustíveis em Salvador

Polícia Civil investiga o caso; corporação abre processo administrativo disciplinar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12:06

Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Ceará

Um aluno-oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foi preso temporariamente na sexta-feira (28), suspeito de participar do homicídio de Ariel Jesus Estrela, de 26 anos, ocorrido em 1º de novembro, em um posto de combustíveis no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Ele também é investigado por envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada no dia 8 do mesmo mês, em Cajazeiras.

Segundo a Polícia Civil, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) reuniram imagens, informações de inteligência e realizaram diligências que permitiram identificar o veículo usado nos crimes e chegar ao investigado. O mesmo automóvel teria sido utilizado na ação armada em Cajazeiras, quando diversos disparos foram efetuados contra outra vítima.

O suspeito foi localizado na região de Sussuarana, portando uma pistola calibre .38, que foi apreendida. No DHPP, ele confessou participação no homicídio de Ariel Estrela e na tentativa de homicídio subsequente. As investigações seguem para esclarecer a motivação e identificar outros possíveis envolvidos.

O Corpo de Bombeiros informou que a Justiça decretou a prisão temporária do aluno-oficial no dia 28 de novembro, no âmbito da investigação conduzida pela Polícia Civil. A corporação instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as circunstâncias da decisão judicial e avaliar a conduta do militar na esfera administrativa.

O aluno-oficial está custodiado na Coordenação de Custódia Provisória, no Batalhão de Polícia de Choque da PMBA, onde cumpre prisão temporária de 30 dias. O CBMBA afirmou que segue colaborando com as autoridades competentes e reforçou o compromisso com a transparência, o cumprimento da legislação e a responsabilidade na condução de seus processos internos.

Tags:

Bombeiros Corpo de Bombeiros

