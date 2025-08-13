Acesse sua conta
Avenida San Martin, em Salvador, será requalificada; confira mudanças

Via é uma das mais importantes da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:30

Conder licita projeto de requalificação da Avenida San Martin, em Salvador Crédito: Google Earth

A Avenida General San Martin, uma das mais importantes vias de ligação entre os bairros da Liberdade e Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, passará por obras de requalificação. 

Estão previstas intervenções de micro e macrodrenagem, requalificação viária e requalificação urbana ao longo da avenida, que conecta diretamente as avenidas Barros Reis e Afrânio Peixoto. A proposta é solucionar problemas históricos de alagamentos, congestionamentos e degradação da infraestrutura. 

“Há anos a Avenida San Martin enfrenta problemas sérios de infraestrutura, com alagamentos e trânsito ruim para quem circula ali todos os dias. E, por ser uma importante via de ligação para as comunidades do Curuzu, Pero Vaz e Alto do Peru, ela cumpre uma função estratégica para o tráfego na região e para o acesso a áreas centrais de Salvador. Por isso, esse projeto que estamos iniciando é tão necessário", afirmou o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), Zé Trindade. 

Além dos estudos técnicos, ambientais e urbanísticos, a proposta inclui ainda soluções para paisagismo, acessibilidade, iluminação pública, sinalização viária, gerenciamento de resíduos e eventual necessidade de desapropriações. 

A sessão de abertura da licitação está marcada para o dia 28 de agosto de 2025. O projeto é uma parceria Bahia-Brasil e será financiado pelo Novo PAC.

