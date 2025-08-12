Acesse sua conta
Ufba é alvo de golpe online para redirecionar alunos a páginas de apostas

Universidade informou que está em contato com órgãos de cibernética para resolver problema

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:21

Site oficial da Ufba  Crédito: Captura de tela 

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) se tornou alvo de um golpe online que redireciona professores e alunos para páginas de apostas. O problema ocorre quando, ao pesquisar pelo site da instituição no Google, surgem links falsos que imitam o endereço e layout oficial mas, ao serem clicados, levam o usuário para conteúdos maliciosos. O site em questão não é o oficial da Ufba.

As denúncias ganharam força nesta terça-feira (12), no entanto, a prática criminosa já ocorreu outras vezes. Em nota interna, o Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) informou que a equipe técnica está em contato com órgãos especializados em segurança cibernética, além de realizar monitoramento contínuo e tomar medidas para denunciar e remover os conteúdos maliciosos dos buscadores.

A instituição ainda orientou aos usuários as seguintes medidas:

● Sempre acesse os sistemas e páginas oficiais por meios diretos (digitando o endereço completo no navegador) ou a partir de fontes confiáveis (como o site oficial ou canais institucionais).

● Evite clicar em links promovidos por buscadores que não direcionem claramente para os domínios oficiais da Ufba ou de outras instituições.

● Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte técnico por meio dos canais de acesso ao helpdesk.

● Não interaja com a página suspeita e, se possível, registre a URL ou tire uma captura de tela para auxiliar a nossa equipe de suporte na análise.

A prática é conhecida como ataque por envenenamento de SEO e tem afetado diversas organizações públicas e privadas, como universidades, órgãos públicos, bancos e empresas privadas, no Brasil e no mundo. "É uma tendência crescente no cenário de ciberameaças, especialmente em períodos de alta procura por serviços digitais", ressalta nota do STI.

A universidade ainda reforçou que não houve invasão, vazamento de dados ou qualquer indisponibilidade de serviços hospedados na infraestrutura. "Os sites falsos não estão hospedados nos nossos servidores. Trata-se de uma tentativa externa de enganar usuários pela manipulação de resultados de busca", acrescentou.

Clique aqui para acessar o site oficial da Ufba. 

