Osba e Escola de Música da Ufba apresentam concerto especial em igrejas da capital baiana

As duas apresentações terão entrada gratuita

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 10:35

A Orquestra Sinfônica da Bahia, em parceria com a Escola de Música da Ufba , apresenta o concerto “Núcleo de Música Antiga”. A primeira apresentação acontecerá nesta quinta-feira (7), às 19h, na Igreja Nossa Sra. da Vitória. Já na sexta-feira (8), será a vez da Igreja do Senhor do Bonfim receber o evento, a partir das 18h. As duas apresentações terão entrada gratuita. >

O Núcleo de Música Antiga da Bahia é uma formação musical de instrumentos antigos, dedicado à pesquisa e recriação de práticas musicais do passado, com ênfase na música do estilo barroco. Formado pelos músicos José Maurício Brandão (cravo e teclados de época), Lucas Robatto (traverso), Thomaz Rodrigues (violoncelo barroco), Marco Catto (viola e violino barroco) e Hugo Prio (oboé barroco), o grupo preparou para estes concertos uma seleção de peças do barroco europeu que dialogam com as músicas criadas pelo movimento armorial brasileiro. No programa destes concertos, estarão obras brasileiras de compositores como Capiba e Antonio Madureira junto a obras do barroco italiano e alemão, de autores como Leonardo Vinci, Johann Froberger, Georg Philipp Telemann, Johann Christian Bach e Maurizio Cazzatti.>